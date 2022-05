Lasne: Chocolow, pâte à tartiner chocolatée… à la carotte

À défaut de trouver un produit qui visiblement n’existe pas encore en Belgique, Louis Falisse décide de créer sa propre pâte à tartiner, à la base uniquement destinée à ses enfants. "J’ai voulu créer quelque chose d’un peu plus sain, pour la maison. J’en ai discuté avec ma conjointe et on s’est dit qu’utiliser des légumes pourrait être une bonne idée."

«La recette est simple...»

Après de nombreux tests avec différents types de courges et de la patate douce, c’est finalement la carotte qui s’est avérée être la meilleure alternative. "Finalement, cela m’a paru évident parce qu’on ne sent pas le goût et parce que c’est un produit qui est disponible toute l’année en Belgique. La recette est simple: du chocolat noir, des noisettes et de la carotte. La subtilité se trouve dans le dosage parce que je ne voulais pas sentir le légume et faire une sorte de tapenade. Je voulais vraiment un produit au goût chocolaté et faible en sucre" , précise Louis Falisse.

Avec son produit, l’entrepreneur peut se vanter de proposer une pâte à tartiner bio, vegan, sans gluten, sans huile de palme, qui contient 75% de sucre en moins, 25% de calories en moins et est riche en fibres et en magnésium.

Un ancrage local et durable

Pour créer son entreprise, Louis Falisse s’est tourné vers l’incubateur Cap Innove, basé à Nivelles. "Cela m’a permis d’accélérer le projet, de le structurer, de créer une marque…" Depuis, c’est via la couveuse d’entreprises Créa Job LLN que Chocolow est commercialisé aujourd’hui dans 25 points de ventes, principalement à Bruxelles, à Liège et dans le Brabant wallon. "J’ai fait le tour des magasins et j’ai reçu un bon retour de la part des commerçants. Ils ont aimé l’alternative au sucre et le fait qu’il y a du légume dedans alors qu’on ne sent pas du tout qu’il y a de la carotte."

Pour Louis Falisse, l’objectif était avant tout de se tourner vers des magasins en phase avec sa philosophie, à défaut de vendre son produit dans la grande distribution. "Ma cible au niveau des points de vente, ce sont les épiceries fines, locales, bio. Notamment parce que je trouve que c’est un produit qui s’y prête. C’est artisanal, donc ça m’a semblé logique de me tourner vers des magasins indépendants."

Que ce soit dans le choix des points de vente ou dans la création de la pâte à tartiner, Louis Falisse met un point d’honneur à privilégier l’aspect local. Les carottes viennent de la ferme Saint-Barbe (Orp-Jauche) ou de la ferme des Peupliers (Grez-Doiceau). Quant au chocolat, "il est équitable, plus cher évidemment, mais au moins je sais d’où il vient et comment sont payés les producteurs" .

Bientôt deux nouvelles saveurs

La gamme Chocolow se limite pour l’instant à un seul produit mais Louis Falisse boucle actuellement le développement de deux variantes. Il s’agira encore de pâtes chocolatées mais préparées avec d’autres légumes – dont il préfère taire le nom pour l’instant–, lesquels changeront en fonction des saisons. "L’idée, c’est de proposer des produits qui sont différents au niveau du goût. Mais aussi de proposer des produits aux personnes allergiques aux noisettes, en trouvant une alternative comme des amandes."

Pour ce faire, l’entrepreneur a lancé un crowdfunding, disponible sur la plateforme Miimosa ( https ://miimosa.com/be/projects/chocolow-votre-compagnon-sain-du-petit-dejeuner?l=nl ).

Ces deux nouveaux produits devaient être disponibles entre la fin du mois de juin et le début de juillet.

En attendant, il est possible de se procurer la pâte à tartiner Chocolow au prix de 7,25€ le pot dans les points de vente dont on peut trouver la liste sur le site internet https ://www.chocolow.com/ .