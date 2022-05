Lasne: «Une catastrophe écologique et paysagère» au clos du Verger

Dans ce contexte, ajoute-t-il, plusieurs éléments troublants amènent à penser que tout n’a pas été établi dans les règles, à commencer par le permis de lotir. Après la "disparition" d’un ancien permis de lotir de 1964, un nouveau permis a été introduit par le promoteur SA E-villas pour la construction de cinq lots en 2015, via le Conseil d’État. Sauf que selon les riverains, le nouveau permis ne respecte en rien les bons principes d’aménagement des lieux, contrairement à l’ancien.

Dans le permis d’urbanisation, il est également indiqué que "la plantation d’arbres fruitiers en verger paysagèrement (sic) structurant est imposée sur minimum 50% de la zone de cours et jardins". Maintenant que les constructions sont terminées, on peut voir en un coup d’œil que cela n’a pas été respecté. Aucune plantation n’a été réalisée depuis 2015, malgré l’engagement du promoteur à planter de nouvelles essences sur l’un des lots concernés pour "absorber les eaux du ruissellement" , et ce n’est pas sans conséquence: "Un simple constat sur place est édifiant sur le respect de l’environnement dans une zone reconnue par le GISER comme zone à fort risque d’écoulement. Nos élus semblent ne pas avoir compris la leçon des inondations de juillet dernier! C’est incroyable" , lance le riverain

Le relief a été modifié

Le risque d’écoulement a aussi été aggravé à la suite d’une modification du relief de terrain, contraire au permis de bâtir. Ce rehaussement de terrain n’est pas à prendre à la légère puisqu’il encourage encore en peu plus l’écoulement des eaux.

Ce dernier problème pointé par certains riverains s’ajoute à de nombreux autres. Des clôtures mal placées, des installations en béton visibles depuis l’extérieur alors qu’il s’agit d’une infraction, la construction d’une pool house sans permis sous couvert du code de développement territorial (CoDT). La liste est longue, et ne trouve pas de réponse de la part de la Commune.

En tout cas, la colère est grande du côté des riverains. "Quand une Commune se prévaut de créer des PCDN pour des raisons électoralistes mais qu’elle ne les respecte pas en se justifiant devant les tribunaux qu’un PCDN n’a aucune valeur réglementaire. Quand on fait approuver un projet de “verger habité” au clos du Verger et que les nouveaux venus détruisent tous les arbres fruitiers sans réaction énergique de l’administration, on peut se poser des questions. Négligence? Incompétence? Favoritisme? Chacun jugera" , conclut le riverain.