Prix de l’immobilier en 2021: découvrez le prix moyen des maisons/appartements de votre région

Voici ce qu’il ressort de ces chiffres.

1 Une hausse des prix jusqu’à 8,3% en un an

En Belgique, le prix des biens immobiliers a explosé en l’espace de deux ans. Boosté par la pandémie, le marché a poursuivi sa forte progression l’année passée.

Selon Statbel, en 2021, le prix médian pour une maison de type fermé ou demi-fermé (2 ou 3 façades) s’élevait à 235.000 euros. En comparaison, une maison de type ouvert (4 façades ou plus) s’achetait pour environ 337.000 euros et il fallait débourser 219.000 euros en moyenne pour un appartement.

Entre 2020 et 2021, les prix ont augmenté de 7% pour les maisons de 4 façades, 7,4% pour les appartements et 8,3% pour les maisons mitoyennes.

2 Bruxelles, la Région la plus chère

Des trois Régions du pays, Bruxelles reste une fois encore la plus chère pour tous les types de logements.

Extrêmement recherchées, les maisons de type ouvert s’achètent à prix d’or dans la capitale. Et pour cause, le prix médian d’une bâtisse de 4 façades (ou plus) a augmenté de 20% en un an pour atteindre… 1.150.000 euros!

À l’inverse, la Wallonie est la région du pays où les logements sont les plus abordables.

Au sud du pays, le prix médian pour les maisons de 2-3 façades et les appartements était de 165.000 euros en 2021 contre 273.000 euros pour des constructions 4 façades.

3 Le Brabant wallon, la province la moins accessible

À proximité de Bruxelles, le Brabant wallon et le Brabant flamand restent les deux provinces les plus attractives pour les investisseurs belges.

Dans ces deux provinces voisines, un appartement coûte en moyenne 235.000 euros. Pour y acquérir une maison, il faut par conter débourser entre 305.000 euros (2 ou 3 façades) et 440.000 euros (4 façades).

À l’opposé, le Hainaut se veut bien plus abordable.

Excepté pour les maisons de 4 façades qui sont encore moins chères, en moyenne, dans les provinces de Namur et de Luxembourg, le Hainaut est l’entité du Royaume où les maisons 2-3 façades (143.000 euros) sont les moins coûteuses et où les appartements (140.000 euros) sont les plus accessibles.

4 Knokke-Heist et Hastière, les extrêmes communales

Au niveau communal, Knokke-Heist est considérée la commune la plus chère de Belgique. Dans la chic ville flamande, une maison coûtait, en moyenne, 777.500 euros en 2021. En comparaison, le prix médian d’une bâtisse de 4 façades située à Lasne, l’entité la moins abordable de Wallonie, est de 600.000 euros.

Dernière commune du pays à fixer un prix médian inférieur à 100.000 euros pour une maison, Hastière (86.500 euros) est ainsi considérée comme l’entité belge la moins chère. Suivent Viroinval (105.000 euros) et Froidchapelle (105.500 euros).