Tribunal correctionnel: l’ex-comptable de Lasne n’avait pas rendu le portefeuille Delvaux qu’il avait trouvé

Il y a quelques semaines, le tribunal correctionnel du Brabant wallon a connu lui aussi une séquence "BW caricature" dont les réalisateurs de l’émission Strip-tease auraient pu se régaler.

Tout commence avec la distraction d’une dame pressée oubliant son portefeuille Delvaux sur la caisse "self scan" chez Delhaize. Elle s’est aperçue de son oubli mais le temps de revenir dans le magasin, le portefeuille avait disparu. "Il avait quinze ans mais pour ces articles, il n’y a pas de vétusté: il coûte 800€" , a-t-elle précisé sur le banc des parties civiles.

«Il n’y avait pas d’argent dedans»

Côté prévenu, un retraité habitant Lasne devait s’expliquer sur une prévention de "cel frauduleux". Il est passé à la même caisse juste après cette dame, en payant avec sa propre carte bancaire, et les images de vidéosurveillance montrent qu’il a mis le portefeuille dans son sac de courses.

Se défendant sans avocat, l’homme a expliqué qu’il n’a pas fait trop attention, et qu’il n’a vu qu’une fois rentré chez lui que ce portefeuille ne lui appartenait pas. "Il n’y avait pas d’argent dedans, a-t-il affirmé, ça ne servait à rien d’aller à la police , J’ai pensé que si je le ramenais, on pourrait prétendre qu’il y avait 2000€ dedans et m’accuser. Il y avait des cartes bancaires mais ça… Il suffit d’appeler Card Stop. Je pensais le rendre puis j’ai remis, remis… Un an après, je l’ai mis à la poubelle."

Ancien comptable, l’homme a précisé qu’il s’était occupé de l’argent des autres durant toute sa carrière, "sans jamais prendre cinq centimes" .

La victime, elle, sait aussi faire ses comptes. Il y a les 800€ du portefeuille mais aussi 69€ pour en racheter un nouveau, 20€ pour faire refaire sa carte d’identité, 16€ pour le permis de conduire, sans oublier un bon de valeur H&M qui a aussi disparu…

L’ancien comptable sexagénaire s’est excusé à de multiples reprises auprès de la partie civile et du tribunal. Il a précisé qu’il pouvait sans souci racheter un portefeuille Delvaux à cette dame, tandis que le ministère public suggérait une suspension du prononcé, l’important étant que la partie civile récupère son argent.

«Comme ça, je suis tranquille»

Expliquant au prévenu sans avocat en quoi consiste cette mesure de faveur, la présidente lui a précisé que le jugement comprendrait aussi un calcul des intérêts.

"Je pourrais vous verser 1500€ et comme ça, je suis tranquille" , a poliment proposé le Lasnois à la partie civile, avant qu’ils sortent ensemble de la salle pour s’échanger leurs coordonnées dans la salle des pas perdus.

Le jugement est tombé: l’ex-comptable obtient effectivement la suspension du prononcé durant deux ans.