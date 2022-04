Gary, hockeyeur sur glace à 4 ans et demi (Vidéo)

Un récit imaginaire qui a beaucoup amusé cet ancien entraîneur de l’équipe de France féminine. "Il lui a promis de lui apprendre à jouer le jour où il était capable d’effectuer deux tours de la patinoire sans tomber, poursuit sa maman. La première année, il avait deux ans, il se ramassait à chaque tentative! La deuxième année, il s’est entraîné tout seul, toute la semaine et il y est arrivé. Il a été invité à intégrer l’équipe des jeunes hockeyeurs de La Rosière."

De retour en Belgique, Chloé Massart inscrit son fils au Phoenix, club de roller hockey – intégré à la fédération de hockey sur glace – situé à Ohain. "C’est en bas de notre rue donc c’est assez facile mais ça ne lui suffisait pas, il voulait à tout prix continuer le hockey sur glace. Nous avons appris qu’un club existait à Leuven donc on a cédé…"

Le bambin y est inscrit depuis le mois de janvier où il assiste aux entraînements deux fois par semaine dans l’équipe U8. "Toutes les deux semaines, un petit tournoi est organisé pour les enfants des différents clubs" , précise sa maman.

«Vingt minutes pour l’équiper»

Et ces rendez-vous sportifs sont loin d’être une sinécure pour ses parents. "Il faut compter une bonne vingtaine de minutes pour l’habiller" , explique Jean-François, son papa, alors que nous assistons à un des entraînements de Gary, à Leuven. "Ceci est très important pour ne pas se faire mal quand on tombe" , nous indique fièrement le garçonnet de 4 ans en nous faisant l’inventaire des éléments qui constituent son équipement. "Ce que je préfère dans ce sport, ce sont les matchs et marquer des goals" , sourit le jeune sportif également excellent skieur, joueur de padel et de foot en U8 auRULO. "Gary doit être le plus jeune membre sur les 80 que compte le club" , explique un ancien joueur des Chiefs Leuven, employé à la patinoire.