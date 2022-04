La 1re journée de sensibilisation au bien-être animal

Participeront à cette journée des vétérinaires, des comportementalistes, des toiletteurs, des représentants de pensions pour chiens et chats ainsi que l’association Gaïa, bien connue pour son action en faveur de la protection des animaux. "L’idée, c’est d’échanger avec de nombreux acteurs du monde animal sur diverses thématiques tel que la protection des animaux, l’éducation, l’alimentation, etc. Pour cela, différents partenaires seront présents avec des ateliers pour sensibiliser sur ces sujets."

La cellule communale du bien-être animal, créée en 2018, présentera ses activités et les initiatives prises par la Commune, par exemple la prime à l’adoption d’un animal en refuge. Cette prime – 50% du prix de l’animal – est plafonnée à 100€.

Parmi les activités prévues pour dimanche, épinglons un parcours d’agility pour les chiens ainsi qu’un défilé canin de 15h30 à 17h30, sur le thème "Mon chien ce héros". Limitée à 30 participants, cette dernière activité connaît déjà un certain engouement: "Nous avons déjà 15réservations, expliquait ce jeudi Virginie Poncelet. L’idée, c’est de faire défiler son chien, qu’il ait un attrait particulier ou non. On peut donc présenter une chose fabuleuse que son chien sait faire, ou on l’habille d’une manière extraordinaire". Virginie Poncelet ne cache pas son enthousiasme pour cette première journée de sensibilisation au bien-être animal. Il faut dire que c’est un grand pas pour Lasne: "Beaucoup de choses existaient déjà avant même la création d’un échevinat du bien-être animal, mais nous essayons d’aller plus loin, de sensibiliser au maximum. On verra si la journée Lasnimal répond à un besoin. On teste. Mais on espère que ce rendez-vous plaira et qu’on pourra le pérenniser."

Précision utile à l’intention des visiteurs: les animaux de compagnie sont les bienvenus dimanche dans le parc de l’administration communale, pour autant qu’ils soient en cage ou tenus en laisse.