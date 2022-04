Jusqu’à cinq ans de prison pour torture et traitement inhumain en milieu handicapé

La scène la plus atroce, d’ailleurs filmée par une autre prévenue, s’est déroulée le 11 novembre 2019 dans une habitation de Lasne où Alexis V., 28 ans, de Gerpinnes, le plus handicapé de tous les protagonistes de ce pénible dossier, fut amené contre sa volonté dans un traquenard imaginé par Jenyfer M., 24ans, de Braine-le-Comte, qu’accompagnaient quatre de ses sbires.

Les avocats des intéressés tentèrent en vain de s’opposer à la projection de cette scène longue d’une vingtaine de minutes où l’on voit et entend Jenyfer donner des ordres à ses subordonnés qui les exécutent.

Elle fit croire au malheureux, assis sur une chaise, en sous-vêtements et attaché avec du scotch, qu’il avait tué leur enfant en mettant un médicament dans son biberon. Pour le punir, on lui vola sa carte de banque, on lui brûla cheveux et avant-bras à l’aide d’un briquet, on lui porta des coups de poing et de parapluie. Sur le chemin du retour, on lui écrasa sur le front un allume-cigare.

Dix-neuf préventions avaient été retenues à charge de JenyferM. qui, pour le doute, a bénéficié de trois acquittements. Une peine ferme de huit ans avait été requise. Elle s’en tire avec cinq ans avec sursis probatoire, un suivi psychologique et l’obligation de s’abstenir de tout contact direct ou indirect, même par personne interposée, avec les autres prévenus.

Cette même interdiction frappe également Steve P., 27 ans, de Wavre (condamné à deux ans de prison avec sursis), Christophe V., 48ans, de Lasne (30 mois avec sursis), BryanD., 27 ans, d’Erquelinnes et SandraM., 26 ans, de Chaumont-Gistoux (18 mois de probation autonome). GillesW., 38 ans, d’Anderlecht, bénéficie de la suspension du prononcé alors que SébastienN., 25 ans, de Wavre, est acquitté.

Un total de 23ans de prison avait été requis par le parquet. On est loin du compte et il n’est donc pas exclu qu’un appel soit formé contre ce jugement qui octroie 2000€ à Alexis au titre de dommages matériel et moral.