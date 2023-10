Puisqu’il ne veut plus être bourgmestre, Christophe Dister pourrait aller à la Province

Et Christophe Dister ne le dément pas: "À ma connaissance, nous n’en sommes pas encore là. Les listes sont en train d’être composées. Si le parti me demande d’être candidat aux élections provinciales, je pourrais effectivement l’envisager. Mais je le répète, nous n’en sommes pas encore là", affirme le La Hulpois.

En plus d’être bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister est actuellement président de l’intercommunale inBW, qui œuvre sur l’ensemble de la province. C’est un poste qu’il apprécie et, il ne s’en cache pas, qu’il aimerait conserver après les élections. Pour cela, il doit être conseiller provincial ou communal (et le MR doit obtenir ce poste en étant dans la majorité provinciale).

Christophe Dister sera, de toute façon, candidat aux élections communales à La Hulpe, même sans intention d’y rester bourgmestre.

Le poste de président de l’inBW ne peut, par contre, pas être occupé par un député provincial. La question d’un éventuel choix ne se posera, cela dit, qu’après les élections, seulement si le MR parvient à rester dans la majorité à la Province.

Dister à l’Est, Stuckens à l’Ouest ?

Lors des élections provinciales, le Brabant wallon est divisé en deux districts. Celui de Wavre et celui de Nivelles. La Hulpe fait partie du district de Wavre. Il y a six ans, dans ce district, c’est Mathieu Michel qui était tête de liste. Une place est donc à prendre puisqu’il ne fait pas l’ombre d’un doute que Mathieu Michel poursuivra d’autres objectifs lors des prochaines élections.

De l’autre côté de la province, dans le district de Nivelles, le MR a deux députés provinciaux qui pourraient être têtes de liste: Tanguy Stuckens (Waterloo) et Sophie Keymolen (Rebecq). Tanguy Stuckens aurait la préséance, lui qui est à la tête du collège provincial.

Sophie Keymolen à la Région ?

Mais, avant les élections provinciales, il y aura les élections régionales. Tanguy Stuckens ou Sophie Keymolen pourraient être candidats lors de ce scrutin régional. Si l’un ou l’autre venait à être élu au parlement wallon, ils ne seraient pas candidats à la Province.

Or, il semble que la possibilité de placer Sophie Keymolen à la deuxième place sur la liste régionale soit très sérieusement étudiée par le MR. Cette deuxième place offre, chez les libéraux du Brabant wallon, quasiment la garantie d’être élue.