La Hulpe : Christophe Dister s’efface, Xavier Verhaeghe emmènera la Liste du Bourgmestre

Christophe Dister ne sera donc plus candidat sur la Liste du Bourgmestre (LB), qui repose sur une alliance entre le MR, le PS et les Engagés.

À presque 53 ans, Christophe Dister est impliqué dans la vie politique communale depuis 1996. Il ne compte pas non plus abandonner tout engagement politique et annonce qu’il sera présent "pour apporter mon expérience à cette liste prometteuse".

Son successeur, Xavier Verhaeghe (MR), œuvre dans la politique la hulpoise depuis 2012. D’abord dans l’opposition IC (Intérêts Communaux), il rejoint la LB pour les élections de 2018. Échevin depuis cinq ans, il est actuellement en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du logement, des cimetières, de la jeunesse, du troisième âge et de l’intergénérationnel. Enseignant de latin de profession, Xavier Verhaeghe se dit très attaché à son village: "J’habite La Hulpe depuis près de 37 ans et j’ai… 37 ans. C’est une grande responsabilité que d’être tête de liste, mais aussi un grand plaisir. Quand on aime quelque chose, c’est à ce moment-là qu’on le fait bien".

Reste à constituer le reste de la liste. En 2012, la Liste du Bourgmestre avait obtenu 65% des voix (59,36% en 2018). "Même si nous sommes dans une majorité absolue, une campagne n’est jamais gagnée d’avance", rappelle prudemment la nouvelle tête de liste.