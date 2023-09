La Hulpe : douze logements sociaux au chemin du Pic-Vert

Si ces logements sont relativement petits (entre 65 et 90 mètres carrés), c’est pour répondre à une demande qui se fait sentir à La Hulpe: pour obtenir un logement social de trois chambres, le ménage doit compter deux enfants de sexe opposé ou ayant au minimum cinq ans d’écart.

Notre Maison a racheté le terrain à la Société wallonne du logement pour 280 140 €, et les travaux ont coûté près de 2 millions et demi d’euros. "Mais le plus important, c’est que le coût moyen d’un logement est de 185 000 €. C’est un coût raisonnable, maîtrisé", dit Quyên Chau, directrice-gérante de Notre Maison.

Ces logements étaient en projet depuis octobre 2016, mais le Covid-19, les inondations et l’augmentation du coût des matériaux ont retardé sa mise en route. En outre, "obtenir un permis d’urbanisme prend énormément de temps aujourd’hui", souligne Quyên Chau. De fait, demandé en décembre 2017, le permis n’a été octroyé qu’en juillet 2018, les travaux ont débuté en août 2021 et se sont achevés en ce mois de septembre.

Les 12 appartements sont tous déjà attribués et l’arrivée des locataires est prévue le 1er novembre 2023. Le loyer est calculé sur base des revenus de ces derniers.

Avec ces 12 nouveaux appartements, Notre Maison gère désormais 57 logements publics à La Hulpe, a souligné Christophe Dister, bourgmestre, lors de l’inauguration.

Notre Maison loue près de 2 200 logements

Notre Maison est l’une des 63 sociétés de logement de service public (SLSP) wallonnes, et dépend à ce titre de la Société wallonne du logement (SWL), le principal opérateur du logement public en Wallonie. Notre Maison est présente en Brabant wallon et dans la Botte du Hainaut. Elle possède et loue près de 2 200 logements à loyers modérés. Le rôle de Notre Maison, comme toutes les SLSP, est donc de créer, réhabiliter, gérer et vendre ou mettre en location de tels logements.

Pour ce faire, les SLSP comptent principalement sur les ressources liées à leurs activités (locations, etc.) et les subventions de la SWL et de la Région wallonne.

Notre Maison construit encore actuellement des logements à Genappe, Rixensart et Louvain-la-Neuve. "La construction n’a pas débuté, mais nous avons aussi dans nos cartons un projet pour 100 kots à Louvain-la-Neuve", ajoute encore Quyên Chau.

notremaison.be