Jacques Henri Lartigue, le photographe du bonheur à la Fondation Folon à La Hulpe

Du 7 octobre 2023 au 14 janvier 2024, plus de 120 clichés du photographe français (1894-1986), dont certains tirages originaux, y seront montrés au travers d’une exposition intitulée Jacques Henri Lartigue, Moments suspendus.

Et Donatienne de Vleeschauwer de poursuivre: "Après un long cycle consacré aux illustrations, nous nous sommes dit, à la fondation, qu’il était temps de faire souffler un vent frais dessus en partant à la découverte d’une autre technique artistique. Notre dernière exposition photo remonte à 2018, c’est donc le bon moment d’en proposer une nouvelle consacrée à cet art. Nous exposons toujours des artistes qui ont un lien avec Jean-Michel Folon, que ce soit dans la manière de travailler, le partage d’un même esprit ou encore qu’ils se soient connus."

Ce qui est le cas de Folon et Lartigue. Ils se sont rencontrés au début des années 70. "Folon était au début de sa carrière tandis que Lartigue connaissait la renommée depuis son exposition, en 1963, au MoMA, le musée d’art moderne de New York. Folon a tiré le portrait de Lartigue et inversement, dans leur milieu de travail ou en privé. Quelques-unes de leurs photos seront d’ailleurs exposées pour illustrer l’amitié qui les liait."

"Maître de l’instantané"

Plus globalement, "l’exposition retrace le parcours sinueux et fascinant de Jacques Henri Lartigue, tout au long du XXe siècle, résume la Fondation Folon. Tardivement reconnu et identifié comme le photographe du bonheur, Jacques Henri Lartigue mêle différentes temporalités de création et s’impose comme un maître de l’instantané. Si ses photographies touchent par leur humanité et leur joie intrinsèque, elles sont au cœur d’une œuvre de grande ampleur, une œuvre protéiforme qui ne s’est pas arrêtée au simple témoignage de la Belle Époque et des Années Folles."

Donatienne de Vleeschauwer assure que le public prendra "plaisir à redécouvrir la vie au début du siècle précédent. Lartigue a commencé très jeune la photographie, vers l’âge de 10 ans, avec son père. Il a capturé des moments de la vie française dans un milieu aisé. On voit notamment des photos de compétitions automobiles ou à voile. Et vu qu’il a fait des photos jusqu’à son décès, on peut voir l’évolution de la société au travers de ses clichés: les bonds technologiques, la libération de la femme, etc. C’est très chouette."

L’exposition est réalisée en collaboration avec le ministère français de la Culture et la Donation Jacques Henri Lartigue.

www.fondationfolon.be.