La Hulpe : un réseau de toiles d’araignée

Un dossier plaidé lors de l’audience correctionnelle de Nivelles le 23 juin dernier où se font face, sur le banc des accusés Victor (prénom d’emprunt), 65 ans, et, sur celui réservé aux parties civiles, Valérie (idem). Celle-ci, qui a déposé six plaintes avant de voir son dossier enfin aboutir dans un prétoire, l’accuse de harcèlement à La Hulpe et ailleurs de novembre 2018 à juillet 2023.