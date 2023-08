Série d'été, douces nuitées en Brabant wallon: le Jardin des Sources, lieu enchanteur à La Hulpe

Une histoire de famille

Voici 35 ans, le couple Sepulchre bâtissait une demeure familiale nichée en pleine campagne, au centre de La Hulpe et sans aucun vis-à-vis, pour élever leurs quatre enfants. Valérie est architecte paysagiste et l’endroit se voulait le reflet de ce qu’elle dessine. Voici six ans, le lieu devenait des chambres d’hôtes dont chacune porte le prénom d’un de leurs enfants.

L’objectif était de partager l’endroit comme si l’on était chez soi, explique Xavier, ingénieur agronome, qui fut autrefois chef d’entreprise dans le secteur des clôtures et barrières en bois non-traitées: "nous avons voulu créer un endroit où l’on se sent bien, avec une énergie excellente, où nos visiteurs se sentent comme chez eux et libres d’aller et venir avec leur clé. Nous mettons à disposition trois chambres, avec salle de bain privative. La particularité de l’endroit, c’est qu’il s’agit d’une roulotte aménagée dans le jardin, avec une baignoire extérieure chauffée."

Dans le bâtiment principal, on y trouve un feu de bois pour profiter d’un bon bouquin les soirées d’hiver, un espace bureau, la salle du petit-déjeuner d’une capacité de huit personnes. La chambre est au tarif de 135 euros, avec supplément petit-déjeuner de 15 euros par personne.

Une serre avec des produits du terroir

Ce premier repas de la journée, il est préparé avec les produits de la terre. Dans la serre, 42 variétés de tomates, aubergines, poivrons, piments, concombres et melons sont cultivées. Le principe du "pick & taste" est applicable aux visiteurs du Jardin des Sources.

Une baignoire digne de Robbie Williams !

La roulotte fut pendant trente ans le bureau de Xavier Sepulchre, dans son entreprise située à Rosières. Elle fut réaménagée en chambre d’hôte et rencontre un franc succès. Souvenez-vous du clip où le chanteur Robbie Williams prenait son bain tel un cow-boy, avec un épi de blé dans la bouche, dans une baignoire en pleine nature ("Feel"). C’est la copie conforme ! La baignoire est raccordée à un système de réchaud au bois, avec autonomie de douze heures. Il y a un petit supplément à payer pour continuer à chauffer au-delà du délai. "Les gens adorent et ceux qui reviennent demandent de chauffer le bain à l’heure de leur arrivée. L’eau provient des sources, elle est donc pure et non traitée."

La roulotte est accessible au tarif de 175 euros la nuit et comporte une chambre, un coin cuisine équipée, avec une vue superbe sur la nature. Une piscine se trouve à quelques mètres pour le plaisir de tous.

Un projet de rénovation de la piscine chauffée est en cours pour le printemps prochain. Un bar est accessible jour et nuit, dans le bâtiment principal, où il est demandé de laisser l’argent des consommations.

La lune de miel parfaite, dans le Brabant wallon

Tous les mois, Valérie et Xavier se donnent rendez-vous dans la roulotte, pour profiter du bain finlandais ou fêter périodiquement leur lune de miel, comme des amoureux du premier jour.

Ce qui frappe, c’est la tranquillité et c’est d’ailleurs ce que les clients recherchent, en pleine nature. "Prendre un bain chaud comme ça la nuit en plein hiver, c’est idyllique. Souvent, on nous téléphone et on nous demande de ne rien dire, c’est une surprise pour leur conjoint. Il est possible de refroidir l’eau avec une pompe et de mélanger le bain avec une rame pendue à la roulotte."

L’étang des Fosses à Cottes

Pour les plus courageux, il est possible de se baigner dans le petit étang au bord de la rivière, mais attention l’eau y est très froide ! L’eau est potable et une pompe alimente la maison et les chambres. Un escalier mène à l’étang et il est possible de se baigner. Un petit îlot central agrémente l’endroit. Dans le temps, vers les années 1900, les moines des abbayes voisines venaient laver leur linge dans l’étang.

Le banc des mariés

Ce qui frappe la vue dès que l’on arrive, c’est le banc rouge à l’anglaise sur la petite colline devant l’étang. Un lieu paisible par excellence pour méditer, lire ou admirer simplement la vue. Mais ce lieu a aussi une histoire car il a accompagné chaque mariage de la famille Sepulchre, pour les photos des mariés, durant des générations.

Salle de séminaire

Une salle de séminaire se trouve dans la serre de réception. Une cuisinière y a été installée. En hiver comme en été, les sociétés peuvent organiser leurs activités de team building. Idéal pour développer et partager les idées en groupe.

L’abri

Un endroit magique à usage privé se trouve au fond du jardin. Pour les enfants cela ressemble à une salle de jeux rêvée. Mais attention, cet espace est réservé aux familles du couple Sepulchre et aux amis proches. À l’intérieur, il y a des chambres et une cuisine. Un petit coin qui tient à cœur aux propriétaires, vu les racines familiales.