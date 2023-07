Le projet est porté par la Commune en partenariat avec son CPAS. Un marché pour la conception et la construction de deux logements, un logement pour "aînés", et un logement de "transit", avait été lancé en 2020, précisent la Commune et son échevin du Logement, Xavier Verhaeghe, par communiqué.

Il y est précisé que les deux logements seront construits en atelier (préfabrication) pour ensuite être assemblés sur chantier.

"La préfabrication permet de diminuer les déchets de production et la durée des travaux. Les nuisances éventuelles pour le voisinage seront par conséquent largement diminuées", assure la Commune.

Ce nouveau bâtiment sera d’un niveau rez-de-chaussée avec une toiture à 4 versants qui correspond à la typologie des bâtiments avoisinants.

Le logement aîné sera composé d’une chambre et adapté aux PMR et le logement de transit comportera quant à lui deux chambres.

Chaque logement disposera de son entrée séparée et sera équipé de panneaux photovoltaïques.

Le chantier commencera à l’automne prochain et les deux logements seront disponibles au printemps 2024.