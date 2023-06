Une première édition du Festival de la Vigne dédié à la viticulture belge ce week-end à La Hulpe

Ce premier festival est une très bonne idée car la viticulture belge et surtout wallonne est en plein boum. Si le vignoble belge est en pleine expansion, et s’il gagne en quantité, il progresse en qualité. Ce premier festival dresse donc un état des lieux de la viticulture belge et wallonne et cela vaut vraiment le détour.

Tout commencera en soirée, le vendredi 2 juin au Dolce de La Hulpe, partenaire de ce festival, où, à 19 h, Éric Boschman donnera une représentation de son spectacle "Ni dieux ni maîtres mais du rouge".

"Éric (Boschman) est un ami de longue date, raconte Xavier Ide, le président de l’ASBL du vignoble du Bois des Dames qui est à la manœuvre pour l’organisation de ce premier festival. C’est lui qui m’a entraîné, qui m’a coaché, quand je suis devenu maître sommelier et que j’ai commencé à faire des concours européens. Quand je lui ai demandé de soutenir notre organisation au profit de l’ASBL Pêcheur de lune, il a directement accepté. Ce festival, c’est caritatif. L’essentiel de nos activités aura lieu à l’école d’horticulture de La Hulpe."

Quelques grands noms de la viticulture wallonne

Le samedi et dimanche, une vingtaine de vignerons seront présents sous les tonnelles du jardin de l’école pour y présenter et y faire déguster leur production. Les visiteurs pourront aussi y faire quelques achats.

"Nous avons la chance d’accueillir quelques grands noms de la viticulture wallonne, précise Xavier Ide. Comme le Chant d’Eole, le Ry d’Argent, les domaines du Chapitre, de Glabais ou de Mellemont ou encore les châteaux de Bioul et Bon-Baron, pour ne citer que quelques-uns qui seront présents. Le vignoble du Bois des Dames fera d’ailleurs tonnelle commune avec nos voisins du vignoble de Genval. On pourra déguster nos productions mais il n’y aura rien à vendre car ce n’est pas le but de ces deux petits vignobles."

Parmi les activités connexes, un circuit permettra de se rendre au vignoble du Bois des Dames et d’y faire une visite guidée. Quelques ateliers et conférences animeront ces deux journées.

"Il y aura des ateliers d’initiation à l’œnologie que j’animerai, ajoute Xavier Ide qui a décidé de faire profiter le public de son immense expérience professionnelle. Ces ateliers sont répartis sur la journée du samedi et du dimanche. L’idée est de faire comprendre aux gens les principes du goût. Tout le monde pense que le goût se fait sur la langue. Certes la langue réagit aux saveurs de base sucrée, salée, acidité et amertume mais pour le goût cela se passe dans nos narines sur 2 ou 3 petits centimètres carrés. Le public fera des petits tests très ludiques et participera à une dégustation. On demande simplement 5 € par personne parce qu’on va faire goûter des vins que nous devons acheter et on limite ces ateliers à une vingtaine de personnes."

Enfin, une conférence "Le raisin à La Hulpe: une longue histoire" sera donnée par Jacques Stasser, le président du cercle d’histoire de La Hulpe, le samedi 3 juin à 11 h. L’accès à cette conférence est gratuit mais il faut s’inscrire au préalable.