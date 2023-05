Assises du Brabant wallon : la perpétuité pour Fabien Lombaerts, 23 de réclusion pour René De Staerke

La cour d’assises du Brabant wallon a délibéré plus de sept heures, vendredi, pour fixer les peines à infliger à Fabien Lombaerts, 41 ans, et René De Staerke, 43 ans, deux marginaux poursuivis pour avoir tué quatre SDF durant l’été 2018 en région bruxelloise et en Brabant wallon.