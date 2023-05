Assises du Brabant wallon : Lombaerts quatre fois assassin

Le suspense a été long ce 25 mai 2023 jeudi à la cour d’assises du Brabant wallon, avec plus de dix heures de délibération sur la culpabilité de Fabien Lombaerts et de René De Staerke, et la lecture de l’arrêt par la cour d’assises du Brabant wallon en soirée, qui a pris près d’une heure. C’est que Fabien Lombaerts et René De Staerke étaient poursuivis pour quatre homicides de SDF commis durant l’été 2018 en région bruxelloise et en Brabant wallon.