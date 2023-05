La Hulpe, Evere, Schaerbeek : le procès des meutriers présumés de quatre SDF s’ouvre ce jeudi devant la cour d’assises, à Nivelles

Près de 80 enquêteurs, experts et témoins

Il faudra attendre la fin du procès qui commence jeudi devant la cour d’assises du Brabant wallon (lire ci-dessous), pour connaître la vérité judiciaire à propos de ces faits. Et si Fabien Lambaerts est effectivement poursuivi pour deux meurtres et deux assassinats, il n’est pas seul à devoir s’expliquer dans le box des accusés. Son comparse René De Staerke, âgé de 43 ans est poursuivi pour les mêmes préventions. L’enquête tendrait à montrer que ce dernier est plutôt un "suiveur", mais les deux hommes n’ont pas des versions identiques des faits et démêler le vrai du faux dans un dossier judiciaire de près de 10 000 pages ne s’annonce pas évident. C’est en tout cas la tâche qui attend la cour d’assises du Brabant wallon à partir de ce jeudi et jusqu’au vendredi 26 mai.

On devrait entendre à Nivelles près de 80 enquêteurs, experts et témoins pour retracer une instruction complexe, dont les dossiers n’ont été rassemblés que dans un deuxième temps, après avoir fait l’objet d’investigations individuelles à Bruxelles et en Brabant wallon.

Quatre corps découverts entre août 2018 et février 2019

C’est que chaque corps a été découvert à des moments et à des endroits différents, et qu’il a fallu un peu de temps pour faire le lien entre les quatre faits, grâce à certains éléments d’enquête.

Ainsi, le 10 août 2018, c’est le corps de Pascal Crabbe qui a été retrouvé dans le parc dit du Moeraske, à Evere. Puis, le 13 novembre 2018, on passe en Brabant wallon avec la découverte d’un crâne humain, dans un bois de l’avenue Solvay, à La Hulpe. Les enquêteurs, venus sur place avec un chien spécialisé dans la recherche de cadavre, ont trouvé le lendemain le reste du corps, à proximité. Il s’agissait des restes de Gioacchino Pignato. Le 25 novembre, un nouveau corps sera découvert le long des voies du chemin de fer à Schaerbeek. Le cadavre sera identifié comme étant celui de Michaël Degrave, un homme né en 1977.

Enfin, le 6 février 2019, un nouveau corps est découvert en Brabant wallon. Fortement décomposé – le décès remontait manifestement à plusieurs mois -, il se trouvait sous le quai 4 de la gare de La Hulpe, partiellement recouvert par de végétation. Il s’agissait de Frédéric Degrom, né en 1976.Comme les trois autres victimes, le défunt était un homme sans domicile fixe (SDF). Et tous avaient croisé en 2018, au fil de leur errance et leur fréquentation de centres d’accueil – à Nivelles notamment -, la route des deux accusés qui appartiennent eux aussi au milieu des marginaux.

Fait par fait, confronter chaque accusé aux dires de l’autre

Ce jeudi, après la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Stéphane Lempereur, les deux hommes seront invités à s’exprimer sur le rôle qu’ils avouent avoir joué dans ces homicides, en répondant aux questions du président Michel De Grève. Ce lundi après-midi lors des premières explications données aux jurés, le président a annoncé qu’il comptait, fait par fait, confronter chaque accusé aux dires de l’autre, pour tenter d’y voir clair.

Fabien Lombaerts sera défendu par Mes Ricardo Bruno et Régis Brocca. René De Staeke, lui, aura pour avocat Mes Marie Charbonnelle, Marie Delanghe et Jérémie Berger.