La Hulpe : 300 exposants attendus le 1er  mai à la brocante des Névelaines

La brocante est organisée de 7h à 18h et devrait réunir quelque 300 exposants dans un périmètre compris entre les avenues des Névelaines, du Prieuré Notre Dame, Croix de Bourgogne, Ferme de l’Empereur ainsi que les différents clos des alentours. Les bénéfices de la brocante seront versés à l’Amicale des corps de sauvetage (ACS) de La Hulpe.

Du fait des travaux en cours sur la chaussée de Bruxelles de La Hulpe vers Groenendael, une navette gratuite sera mise à disposition entre la gare et la brocante, mais aussi au supermarché Carrefour Market La Mazerine, près de la rue de la Bruyère.

Le parking de la gare et celui du Carrefour seront ouverts pour que les gens venant de l’E411 sortie Malaise ou du ring sortie Waterloo (via une déviation par l’avenue du Champ des Mottes) puissent se garer et ainsi profiter de la navette. Il sera aussi possible de se garer dans l’avenue René Soyer.