La plus grande exposition Folon jamais montée à l’étranger se tient à la Saline royale d’Arc-et-Senans du 5 mai au 5 novembre 2023

"Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle. Manufacture destinée à la production de sel, la Saline royale a été créée par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. La Saline royale fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du travail. Construite en forme d’arc de cercle, elle abritait lieux d’habitation et de production, soit 11 bâtiments en tout", lit-on sur son site web. Si les progrès technologiques ont mené à son abandon en 1895, elle fut sauvée de la ruine quand elle fut acquise par le département du Doubs en 1927. Les lieux accueillent désormais des concerts, des résidences d’artistes, des colloques, des concerts et des expositions, notamment.

La Saline royale d’Arc-et-Senans a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondiale de l’Unesco en 1982. ©BELGAIMAGE

En ce qui concerne Folon, plus de 200 de ses créations (dessins, photographies, encres de couleurs, sérigraphies, aquarelles, dont celles de 1988 illustrant la Déclaration universelle des droits de l’Homme...) seront exposées dans la Maison du Directeur de la Saline royale de manière à donner un bel aperçu de l’imaginaire de l’artiste.

En outre, 25 sculptures monumentales de Folon agrémenteront les vastes jardins de la Saline royale et emmèneront les visiteurs dans une promenade poétique, assure les organisateurs.

Plus de 225 œuvres et un mapping vidéo

"Quelque 80 œuvres ont été exposées au Vatican, ce qui était déjà conséquent. Ici, avec plus de 225 œuvres, c’est tout simplement la plus grande exposition extra-muros consacrée à Folon, commente Donatienne de Vleeschauwer, responsable de la communication de la Fondation Folon située à La Hulpe. En outre, une exposition temporaire de six mois, c’est conséquent aussi et c’est très challengeant pour nos équipes qui ont travaillé étroitement avec celles de la Saline royale."

Qu’on se rassure, le musée de La Hulpe ne sera pas vide pour autant. "Les œuvres exposées en France ne sont pas présentées à la fondation. On invite d’ailleurs les Belges qui se rendent cet été dans le Sud de la France à faire une étape à Arc-et-Senans, pas loin de Beaune, car ils pourront visiter un lieu à couper le souffle et voir des œuvres méconnues de Jean-Michel Folon."

De plus, les soirs d’été, les images de Folon prendront vie sur les façades des bâtiments grâce à un mapping vidéo réalisé par Laurent Langlois (Artslide), l’occasion de se faire rencontrer l’univers de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux et celui de l’artiste belge. Une première pour ses œuvres.