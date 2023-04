Crosse canadienne: l'école Saint-Léon (La Hulpe), championne provinciale pour la première fois

"Cela fait au moins quinze ans qu’on participe, mais c’est la première année qu’on gagne. Notre meilleur résultat était une troisième place. Nous sommes hyper contents", exulte Luc Wouters.

D’autant plus réjouissant que la phase finale du tournoi fut très disputée, avec un classement très serré. "Cela s’est joué à très peu de choses. On a perdu un match qu’on pensait gagner, ce fut aussi le cas pour les autres écoles. C’est ce qui a rendu la compétition intense, jusqu’au bout. C’était très excitant."

C’est à la différence de buts que les La Hulpois ont devancé les Hayeffes de Mont-Saint-Guibert, ex aequo au nombre de points. Petite récompense pour les deuxièmes, ils sont repartis avec la coupe du fair-play.

"Mes élèves sont fiers, poursuit Luc Wouters. C’est la première fois que leur école gagne, ils sont tout fous. Je les ai bassinés, en répétant que je voulais participer à cette phase finale. L’objectif était atteint et ce n’était finalement ce jeudi que du bonus. Et un beau bonus !" Le professeur reconnaissait également le mérite des autres équipes: "Nous n’étions pas les seuls à mériter cette première place, tout le monde a bien joué".

Les quelques larmes qui coulaient sur les joues de plusieurs joueurs prouvaient l’engagement de tous et l’esprit de compétition. Tout le monde voulait s’imposer dans cette discipline… plutôt méconnue en dehors de ce tournoi organisé par l’Association des fédérations francophones du sport scolaire, avec l’aide de la Province, représentée par les députés Sophie Keymolen et Marc Bastin, lors de la remise du trophée.

"Ce que je trouve dommage, ajoute Luc Wouters, c’est qu’il n’y a pas de suite à cette compétition. Moi, j’entraîne les écoliers durant deux années mais il n’y a pas de tournoi en humanités. Or, je trouve la discipline très intéressante. Les joueurs apprennent à se démarquer, à bien se placer sur le terrain et l’esprit d’équipe. C’est vraiment un plus, mais c’est dommage de ne pas aller plus loin."

Un gros point positif, c’est que ces équipes de 5 sont mixtes: "Auparavant, il n’y avait qu’une fille par équipe, désormais elles sont deux. Presque la moitié de l’équipe. C’est vraiment une bonne chose et je trouve que c’est une bonne raison d’encourager la pratique de ce sport".

Le classement de cette phase finale du tournoi provincial de crosse canadienne: 1. école Saint-Léon de La Hulpe (18 points) ; 2. école des Hayeffes de Mont-Saint-Guibert (18) ; école Saint-Jean de Genappe (15) ; École Vie de Bierges (15) ; 5. école Arc-en-Ciel de Saintes (14) ; 6. école de Hamme-Mille (14) ; 7. école Les P’tits Futés de Thorembais-les-Béguines (10) ; 8. école Martin V de Louvain-la-Neuve (8). Trophée du fair-play: Hayeffes.