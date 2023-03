L'école communale les Lutins de La Hulpe ont participé au Grand Nettoyage

"Cela nous a semblé utile d’y prendre part pour sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement", explique Mélanie Wauters, institutrice maternelle qui porte le projet pour l’école. Pour elle, ceci fait partie de "l’école du dehors", c’est-à-dire d’un apprentissage hors des salles de classe.

Mélanie Dussart, cheffe des projets éducatifs chez Be WaPP, indique que l’ASBL "fournit les sacs-poubelles et les gants, ainsi que des livrets explicatifs si des enseignants veulent aller plus loin".

Ainsi, les plus petits ont fait du ramassage aux abords de l’école. Les 2es et 3es maternelles, eux, sont allées au home Reine Astrid One situé à quelques minutes à pied de l’école. "Nous avons un partenariat avec cette résidence, nous y allons régulièrement. Il nous a donc semblé important de nettoyer son espace vert", continue l’institutrice. Les enfants ont aussi nettoyé les alentours de la gare.

L’opération a été un succès puisque les enfants ont rempli une dizaine de sacs de déchets par jour, dont les plus fréquents étaient les cartons, les mégots et les emballages plastiques de biscuits.

L'école Les Lutins n’est pas la seule à avoir participé à cette 9e édition du Grand Nettoyage. Comptabilisées par Be WaPP, quelque 110 000 personnes se sont inscrites pour ramasser des déchets en Wallonie cette année, contre 88 000 en 2022.

La cheffe des projets éducatifs de Be WaPP note une baisse de 32,5% des déchets au km entre 2017 et 2022. En 2022, 256 tonnes de déchets avaient tout de même été ramassées.