La Hulpe : un service de médiation culturelle au Domaine Solvay afin de valoriser l’accueil du public

Depuis ce mois de mars, le domaine s’est doté d’un service de médiation culturelle. Plus précisément, ce nouveau service exerce une activité d’explication et de sensibilisation au patrimoine, à l’art et à l’histoire par le biais de conférences, visites guidées, marches commentées, dégustations et animations pédagogiques. "Le Domaine régional Solvay ne possédant ni l’expertise ni les ressources nécessaires pour mettre en place un service de médiation culturelle, il a fait le choix de confier cette mission à un partenaire extérieur, explique, dans un communiqué, l’ASBL Domaine régional Solvay – Château de La Hulpe, mandatée par la Région wallonne depuis 1975 pour la gestion des lieux. Le pas a donc été franchi et un partenariat a été noué avec un critère indispensable: l’excellence. Le Domaine régional Solvay s’associe donc et confie la mise en œuvre de ces visites à Once in Brussels , un acteur reconnu en matière de médiation culturelle."

Once in Brussels est une société active dans les secteurs culturel, de l’événement, du team building et du tourisme à Bruxelles et en Wallonie. Tant pour les individuels que pour les groupes privés et les groupes scolaires.

"Le grand public sera le grand bénéficiaire de ce partenariat. En effet, les demandes de visite sont nombreuses et proviennent du monde entier. Les visites seront organisées en français, en néerlandais et en anglais. Dans un premier temps, l’offre sera principalement orientée vers le parc. Plus tard, celle-ci sera complétée par une offre de visites du château. Once in Brussels organisera en parallèle des activités dans le domaine à destination des enfants, en collaboration avec plusieurs partenaires spécialisés dans les activités périscolaires et extrascolaires."

Concrètement, dès ce mois de mars, des activités didactiques et diversifiées sont proposées: visites à thème du château pour les enfants, les adolescents et les adultes ; des balades à vélo dans le domaine ; des stages scolaires pour découvrir le domaine, sa forêt et le château.

Pour découvrir l’offre et réserver une visite: https ://onceinbrussels.be/activites/chateau-de-la-hulpe/