Lasne, La Hulpe, Rixensart : un Guide des aînés commun aux trois communes

Très complet, ce Guide des aînés est divisé en 13 grands chapitres: services administratifs communaux et CPAS, pensions, allocations et aides financières, santé, bien-être, logement, mobilité, sécurité, activités culturelles et de détente, activités sportives, activités nature et environnement, activités bénévoles, formations, et un volet consacré aux dernières démarches. Une mine d’or d’adresses et ressources en tous genres. Un outil qui peut également être utilisé par les proches des aînés.

Le Guide des aînés a été tiré à 20 000 exemplaires et est distribué en toutes boîtes à Lasne et Rixensart, tandis que La Hulpe a opté pour un envoi ciblé aux ménages de plus de 60 ans. Le surplus sera mis à disposition dans divers lieux publics (administrations communales, maisons de repos…).

Le guide est également repris sur les sites internet communaux de Lasne, La Hulpe et Rixensart.