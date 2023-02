Mais il y a un obstacle de taille à un éventuel agrandissement: lorsque la famille Solvay a cédé le domaine qui porte désormais son nom, elle l’a fait en posant ses conditions et notamment celle de maintenir l’intégrité du domaine et de s’en servir à des fins culturelles.

La Fondation Folon réfléchit malgré tout à un projet d’extension qui lui permettrait notamment de mieux accueillir les personnes à mobilité réduite en prévoyant l’ensemble des espaces d’exposition au rez-de-chaussée.

Difficile de connaître davantage les contours de ce projet, toujours en discussion avec la Région wallonne, propriétaire des lieux cédés sous bail emphytéotique à la Fondation Folon, et la famille Solvay.

Lundi, la députée wallonne Hélène Ryckmans (Écolo) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) ont échangé sur le sujet au parlement wallon.

"Il y a un an, je vous avais interpellé sur la volonté de la fondation Folon de s’agrandir, ce que ne permettent ni les contraintes légales ni les fonctions du domaine, lui a rappelé, si besoin, la députée Ryckmans. Vous m’aviez répondu vouloir étudier le projet architectural d’extension en plein respect de l’arrêté royal de donation du domaine et de ses biens. Cet arrêté stipule, en effet, que le domaine doit être maintenu dans son intégrité et son caractère de l’époque, mais aussi que les biens donnés ne peuvent être affectés qu’à des buts culturels. Or, il pourrait y avoir des réceptions ouvertes au grand public dans la ferme après son extension envisagée."

Hélène Ryckmans craint que le projet mené par la Fondation "dénature les buts culturels et la préservation du site". Elle ajoute que "l’ASBL Domaine Solvay (NDLR: qui gère le Domaine) est inquiète et l’a fait savoir. Un courrier de mise en demeure a ainsi été adressé par les héritiers d’Ernest Solvay à la fondation Folon pour manifester son opposition claire au projet d’extension décidé par le conseil d’administration de fondation Folon."

Bref, selon la députée écologiste, les relations entre les différents acteurs du dossier ne sont pas tout à fait apaisées.

"Nous souhaitons mener ce projet avec l’accord de tous"

"Nous souhaitons mener ce projet avec l’accord de tous, rassure la directrice de la Fondation Folon, Stéphanie Angelroth. Nous discutons avec la famille (Solvay) pour trouver une solution."

Le ministre-président Elio Di Rupo a veillé à mettre l’huile dans les rouages plutôt que sur le feu: "D’après mes informations, il s’agit toujours d’un projet, qui a déjà, par ailleurs, été redimensionné. Les aménagements souhaités visent avant tout à améliorer les dispositifs muséaux et à adapter le parcours aux personnes à mobilité réduite. Selon la fondation, ces aménagements ne constituent pas un changement substantiel en termes d’activités du musée. J’ai également été informé des craintes de l’ASBL Domaine Solvay. Selon elle, le projet d’extension entraînera une augmentation de l’activité. Par conséquent, la fréquentation du domaine et l’utilisation des places de parking devraient aussi augmenter. Une étude de mobilité devrait pouvoir répondre à ces questions."

Elio Di Rupo a aussi précisé avoir effectivement reçu un courrier de la famille Solvay: "Leur représentant juridique a récemment adressé un courrier à la fondation Folon et à la Région wallonne. La fondation et la Région ont été invitées ou, au besoin, mises en demeure, de renoncer à ce projet d’extension."

"Il faut, si c’est possible, trouver un consensus"

Pour que le projet de la Fondation puisse être mené à bien, il n’y a pas mille solutions, poursuit le ministre-président wallon: Le projet doit tout d’abord obtenir toutes les autorisations en matière de permis d’urbanisme et de patrimoine et doit respecter la volonté de la famille. Le projet doit également respecter les conditions reprises dans l’arrêté royal de la donation initiale du domaine à la Région, surtout sur le maintien de l’intégrité du site. J’invite la fondation Folon, l’ASBL Domaine Solvay et les membres de la famille Solvay à se réunir entre eux afin de trouver un consensus à l’amiable, si ce consensus est possible."