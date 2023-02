La Hulpe : le budget du CPAS n’est pas assez tourné vers l’humain, estime Écolo

Pour Écolo, diminuer "de près de 86 000 € l’aide aux personnes par rapport à 2022, dont près de 57 000 € rien que pour le revenu d’intégration sociale (RIS), un poste qui a augmenté de 24 % entre 2021 et 2022", n’est pas acceptable, indiquent le conseiller communal Éric Pecher et la conseillère CPAS Julie Drossaert.

Dans le budget de 2022, ces prévisions avaient été fixées au départ à 107 000 €. Elles avaient ensuite été revues à la hausse pour atteindre 164 500 €. Pour 2023, elles sont à nouveau fixées à 107 000 €.

D’autres dépenses ont été diminuées: l’aide sociale en nature passe de 10 000 € au budget adapté 2022 à 6 000 €, les frais d’hébergement en maison d’accueil passent de 3 400 € à 2 500 €.

Toutefois, d’autres postes ont été augmentés mais sans assez tenir compte, estime Écolo, des problèmes rencontrés sur le terrain.

Plus que trois des quatre goûters des seniors

Pour Écolo, une telle répartition devrait être globalement revue, afin de laisser une plus grande place à l’aide aux personnes. "Il faut privilégier le contexte actuel. La période post-Covid et l’inflation vont probablement faire augmenter les demandes en matière d’aide sociale", ajoute en substance Julie Drossaert. La conseillère CPAS se désole aussi de l’annulation d’un des quatre goûters annuels organisés pour les personnes âgées, faute de budget: "C’est pourtant un moment convivial apprécié."

Elle ajoute que l’orientation politique ne va pas dans le bon sens en ce qui concerne les travailleurs Article 60 et Article 61.

"De mauvais choix énergétiques"

Écolo conteste aussi la pertinence de certains choix comme poser des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du CPAS plutôt que d’isoler celui-ci, ce qui serait plus efficace sur le plan énergétique selon Écolo.

"Depuis presque un an nous insistons sur la nécessité de d’abord isoler correctement le bâtiment avant de songer à la production d’énergie, indique Éric Pecher. Le bâtiment est énergivore en hiver et le dernier étage est intenable en été, lors des périodes de grandes chaleurs. Le bien-être des travailleuses et travailleurs doit également être pris en compte dans ce type de projet."