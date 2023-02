La Hulpe: quatre grands axes au premier budget du CPAS présenté par Philippe Matthis

En 2022, aucune envolée spectaculaire des demandes d’aide n’a été enregistrée, a-t-il souligné. Par exemple, au niveau du revenu d’intégration sociale (RIS), 42 résidents belges en ont bénéficié en 2022 contre 36 en 2021. "Le but du jeu n’est pas de faire du chiffre. Tant mieux si rares sont les personnes auxquelles le RIS doit être accordé." En 2022, le CPAS a aussi aidé 93 réfugiés ukrainiens avec une aide équivalant au RIS, aide remboursée par le fédéral à concurrence de 135% les six premiers mois, de 125% ensuite. Une assistante sociale supplémentaire a pu être engagée pour cette mission.

Quant au budget 2023, Philippe Matthis l’estime "volontariste et ambitieux" et le présente sur les quatre grands axes qui suivent.

1. Accroître l’aide sociale à la personne. Maintien de toutes les aides administratives (guidance, finances, assistance psychologique et assistance juridique). Si la démarche de solliciter l’aide du CPAS n’est pas toujours facile, son président encourage les citoyens à ne pas hésiter à franchir ses portes: "Le CPAS, c’est une roue de secours, donc, qu’est-ce qu’on attend pour l’utiliser ? Je sais que passer la porte du CPAS peut avoir une connotation négative dans le chef des gens parce qu’ils sont gênés, ils ont peur. Je peux comprendre, mais il faut dépasser ça !"

Les tarifs des multiples services – aide aux familles, repas à domicile, titres-services et taxis citoyen – restent inchangés. Ici l’objectif est notamment de permettre aux seniors de rester à domicile le plus longtemps possible: "C’est une stratégie que nous portons", assène le président du CPAS.

On note qu’une enveloppe de 10 292 € est prévue au budget pour une augmentation éventuelle des aides énergétiques (5 155 € en 2022).

2. "La Hulpe comme commune hospitalière". Le travail doit être poursuivi. Il y a bien sûr l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ukrainiens – et l’attention à porter aux citoyens hébergeurs – mais il y a aussi d’autres types de demande d’asile qu’il s’agit de ne pas perdre de vue.

3. Le logement pour les La Hulpois à faibles revenus. Il existe 11 maisonnettes pour personnes âgées, 6 appartements sociaux et un logement de transit pour une période de six mois. Le projet immobilier majeur consiste en la démolition/reconstruction des deux immeubles du CPAS, place Favresse. L’objectif est d’aménager 6 logements pour personnes à revenus moyens (dont deux ILA et un logement de transit). 52 000 € sont budgétisés pour la prestation de la maîtrise d’ouvrage. Les travaux sont prévus en 2024. En 2023, la Commune construira une maison avec 2 logements qui seront mis à la disposition du CPAS.

4. La réduction des dépenses énergétiques. Le président du CPAS s’engage dans les énergies renouvelables: "Suite à un audit énergétique réalisé l’an passé, j’ai réservé au budget 37 000 € pour 42 panneaux photovoltaïques, un monitoring de la chaudière, de nouveaux LEDS, le placement d’une double borne électrique et le leasing d’une voiture électrique".

Enfin, un commentaire plus personnel sur sa première année à la tête du CPAS: "J’ai une très bonne équipe (NDLR: 17 personnes), motivée, qui aime son travail. Il y a une excellente alchimie. Je suis enchanté de cette fonction de proximité. J’ai fait une belle carrière qui m’a mené jusqu’à l’international. Ici, je suis revenu dans ma commune que je trouve magnifique. Au CPAS, on est dans la réalité, on voit quels sont les problèmes des gens. Pouvoir continuer à rendre service à mes concitoyens, c’est très positif. J’adore !"