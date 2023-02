La Hulpe : Alison Luca a su créer sa place d’entrepreneuse créative

"Mon père m’avait dit que si je voulais, je pouvais faire des études de danse. Mais j’ai toujours refusé parce que pour moi, il fallait que je fasse de “vraies études”. Je voulais être capable de vivre d’autres choses parce que quand le sport est ton métier, si tu te casses une jambe, c’est fini. Même si c’était ma passion et qu’elle m’a suivie durant mes études, j’avais déjà cette envie de faire plein de choses, comme aujourd’hui." Elle suit donc un bachelier en communication et un master en animation socioculturelle et éducation permanente à l’Ihecs.

Danse et coaching

Depuis ses 16 ans, Alison donne cours de danse, en job étudiant. En octobre 2019, elle crée Let’s Dance Bitchiz. Un projet qui a pour but d’accompagner les femmes et les personnes qui s’identifient en tant que telles à se découvrir et se connecter à leur corps et leur féminité par le biais de la danse et du coaching. "Je donne cours sans miroir, donc tu ne danses pas avec ton ego et ton reflet. Tu danses juste pour danser. Et je commence mes cours par un cercle de parole pour que les femmes puissent échanger entre elles, se soutenir soutenues, aimées. Mon but est de les réunir et qu’elles passent un bon moment."

En mai 2022, elle co-fonde, avec Pauline Boonen, Cap Agency, une agence créative dans la musique. "Quand je me suis lancée en tant qu’indépendante, j’ai commencé à faire du coaching. Ça s’est très vite axé sur le coaching artistique parce que j’ai grandi dans ce milieu. Au début, je voulais tout faire toute seule mais je me suis vite confrontée à certaines limites." Lors de sa rencontre avec Pauline, elles décident de s’associer sur le projet. "On a la même vision du travail, on travaille de la même manière et en même temps, on est très complémentaires. Notre agence commence à se faire un petit nom. On choisit nos artistes avec beaucoup de cœur. Notre but est d’être alignées avec ce qu’on fait, ce qu’on écoute et les personnes avec qui on travaille."

Aujourd’hui, grâce à ses différents projets et ses précédentes expériences professionnelles, Alison a pu "rassembler toutes les pièces de puzzle" et su créer sa place. "J’avais le sentiment de toujours chercher ma place et ne jamais la trouver. Un jour, je me suis dit: est-ce que j’attends que le job parfait me tombe dessus ou est-ce que je le crée ? Finalement, je l’ai créé."