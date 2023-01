À cinq « sur la carte », le projet d’un an d’une famille de La Hulpe pour découvrir notre planète

Le 17 juillet dernier, ils ont délaissé leur train-train quotidien belge pour l’aventure. Celleavec un grand "A". Comprenez par là, un tour du monde d’un an. Objectif : sortir de sa zone de confort, aller à la découverte des autres cultures, d’autres façons de vivre, d’autres paysages, d’autres climats, d’autres écosystèmes. Autrement dit, s’ouvrir au monde. "À un âge où c’est encore possible pour eux, on avait envie de faire découvrir tout ça à nos enfants, mais aussi à nous-mêmes, expliquent les deux parents. L’idée a commencé à germer dans nos têtes il y a quatre ans, déjà. On a effectué le constat que le monde, ça n’est pas que ce que l’on voit et vit ici en Belgique, en Europe occidentale. On voulait leur faire découvrir la planète pour qu’ils comprennent comment on vit à l’autre bout de celle-ci."

Rentrés en Belgique pour les fêtes de fin d’année avant de repartir le 10 janvier prochain (voir par ailleurs), nos interlocuteurs ont donc retiré leurs trois enfants du système scolaire, pour un an. "On a adopté l’instruction en famille (IEF), autrement dit on fait l’école en voyage. Concrètement, on s’organise dans cette optique. Mais notre intention est surtout qu’ils se servent de ce qu’ils voient chaque jour pour apprendre. Que ce soit au niveau de la géographie, de la géologie, des calculs avec les monnaies d’échange par exemple, des langues parlées, etc."

Dimitri, Isabelle et leurs enfants sont d’abord partis vers le Nord, en voiture et avec une tente de toit. Destinations successives de cette première partie de voyage : l’Allemagne, le Danemark, les Îles Féroé, l’Islande. De là, ils ont délaissé leur auto et pris un avion vers le continent américain, qu’ils ont descendu du Nord au Sud : Canada, États-Unis, dans un premier temps, puis Pérou, Bolivie, Argentine et Chili, d’où ils sont revenus pour passer les fêtes de Noël auprès de leur famille.

Quand les souvenirs se forgent là où on ne les attend pas forcément

La liste des souvenirs enregistrés lors de ces six premiers mois est sans fin, forcément. Mais les plus beaux ne se sont pas forcément forgés là où ils l’auraient pensé. Morceau choisi : "on a eu un gros coup de cœur aux Îles Féroé. On y a passé trois jours. C’est très atypique : des rochers perdus en pleine mer, avec de l’herbe et des moutons. En plus d’être beau, c’est la philosophie des habitants de ce pays qui est frappante. Tout est basé sur la simplicité. Par exemple, si une festivité est prévue mais que la météo est exécrable, elle est simplement reportée au lendemain et les gens le savent. Pas besoin de communiquer, de s’envoyer des messages. C’est une philosophie hyper intéressante. L’accueil des gens a aussi été très chaleureux. On avait un problème d’hôtel, la réceptionniste nous a alors dit d’attendre un peu la fin de son service puis elle nous a invités à manger et dormir chez elle. Elle nous a parlé de son pays, on s’est laissé porter par le moment. C’était génial."

Les images et souvenirs sont innombrables. Le 10 janvier prochain, les cinq globe-trotters reprendront leurs baluchons. Direction, l’Asie. "On part vers Bangkok et la Thaïlande. Puis on fera le Vietnam, le Cambodge, le Japon avant de descendre sur l’Indonésie, la Nouvelle-Zélande, etc. Pour un retour, définitif cette fois, en juin prochain."

Avec, en point de mire, d’autres "cadeaux visuels, culturels et sociaux" offerts par la planète. Et, sans doute, l’envie de prendre un petit peu de tout ça afin de se forger un avenir plus vertueux.

Suivre les aventures de la famille de Dimitri et Isabelle :www.instagram.com/5onthemap/ & www.facebook.com/5onthemap