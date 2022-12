Dans le cadre de cette mission, Wallonie Bruxelles International (WBI) et l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX), en collaboration avec la Fondation Folon basée à La Hulpe, mettent à l’honneur l’artiste.

Ce vendredi 9 décembre, soit au dernier jour du voyage, la princesse Astrid, qui préside la mission, inaugurera ainsi l’exposition "Folon. Les sculptures - Photographies de Thierry Renauld" au musée Hakusa Sonso, à Kyoto.

Pour le grand public, cette exposition sera visible du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023.

"C’est une belle expérience pour nous, d’autant plus que c’est la première fois que la Fondation Folon participe à une mission économique", se réjouit Donatienne de Vleeschauwer, de la fondation.

Et de raconter : "L’histoire débute avant le Covid. WBI avait l’envie d’exposer des œuvres de Folon dans son espace bruxellois de la rue du Marché aux Herbes. Au fil des conversations, on s’est dit pourquoi ne pas faire une exposition de sculptures de Folon accompagnées de photos de ses sculptures."

Cette exposition s’est finalement tenue de septembre 2021 à janvier 2022.

Et quand il a été question de monter une exposition dans le cadre de la mission économique au Japon, l’idée de reprendre celle avec Folon a émergé. "D’autant que transporter des sculptures et des photos, au niveau du transport, cela reste plus simple qu’une aquarelle, par exemple, où il faut respecter des conditions hygrométriques."

Quatrième exposition Folon au Japon

Ce n’est pas la première fois que des œuvres de Folon se retrouvent au Japon. De son vivant - l’artiste est décédé en 2005 - trois expositions lui ont été consacrées (1970, 1985 et 1995), à chaque fois dans un musée différent. "Lors de ses voyages, il sera notamment touché par les estampes japonaises", continue Donatienne de Vleeschauwer.

Une fois la mission économique terminée, les deux membres de la Fondation Folon présente sur place, dont sa directrice, vont rester quelques jours en plus pour "proposer à des musées d’exposer Folon et pourquoi pas de prolonger une belle collaboration jusqu’en 2025, année de l’Exposition universelle au Japon."

Succès au Vatican

Ces dernières années, la Fondation Folon travaille à mettre l’artiste sur le devant de la scène internationale, que ce soit en Europe ou plus loin encore. Ainsi, du 6 mai au 27 août 2022, pour la première fois, une exposition Folon s’est tenue au Vatican.

"Elle a très bien fonctionné. Les Musées du Vatican étaient contents du retour. Ils sont d’ailleurs revenus aux jauges d’avant Covid en termes de visiteurs. Et ils nous ont demandé de pouvoir continuer à vendre des produits dérivés de Folon dans leur magasin car ils plaisaient à leurs visiteurs."

Et l’an prochain, Folon aura droit à une rétrospective à la Saline royale, en Franche-Comté, en France.