Hocus Pocus, la piscine adaptée aux personnes porteuses d’un handicap a été inaugurée à La Hulpe

Suite à cette constatation, les parents l’emmènent à la piscine régulièrement. Dans le petit bassin, uniquement, où l’eau est plus chaude. Ils y voient leur bébé, puis leur petit garçon retrouver de la mobilité et profiter du contact physique. "On peut le prendre plus facilement dans nos bras. explique sa maman. Dans sa chaise, il est isolé".

Christophe, le papa, complète: "Quand il était petit, on pouvait aller avec lui dans les piscines publiques puis, Robin grandissant, ça n’a plus été possible."

"C’est une des seules choses qui le rend tellement heureux ! On ne voulait pas qu’il en soit privé !", ajoute encore la maman.

Ils se renseignent et découvrent qu’il n’existe que deux piscines adaptées pour les personnes à mobilité très réduite. L’une à Couthuin, l’autre à Willebroek.

"On s’est vite rendu compte que beaucoup de personnes ont ces mêmes besoins. On a donc décidé de ne pas construire une piscine pour nous dans notre coin mais de mener ce projet pour tout le monde", reprend Thalie.

« J’ai tendance à dire que les pouvoirs publics doivent rester assez humbles »

"La plupart des projets qui sont portés dans le domaine du handicap le sont par des citoyens. souligne le président du collège provincial et en charge de l’inclusion, Tanguy Stuckens. Heureusement, les pouvoirs publics sont là pour soutenir. Mais ce projet aujourd’hui n’existerait pas s’il n’y avait pas eu de personnes privées, généreuses pour le porter à bout de bras, créer une communauté, une solidarité. À ce titre-là, j’ai tendance à dire que les pouvoirs publics doivent rester assez humbles parce que grâce à des personnes privées, la société tout entière bénéficie d’infrastructures d’intérêt public."

Thalie illustre parfaitement ces propos avec "cette maman, par exemple, qui s’inquiétait que sa fille ne veuille pas rester dans l’eau très longtemps pour une première fois alors qu’en fin de séance, ça a été très compliqué de la récupérer parce qu’elle ne voulait pas sortir. Et ce jeune homme accidenté de la route qui ne peut plus marcher mais qui, dans l’eau, petit pas par petit pas, retrouve ce plaisir ; et cette éducatrice qui a eu la larme à l’œil, parce que pour la première fois, elle a revu un des jeunes dont elle s’occupe pouvoir à nouveau nager ; et ce grand garçon que l’on voit rire aux éclats et qui nous fait rire, nous aussi, on ne sait pas toujours pourquoi. Tout ça, c’est la magie de l’eau."

La Province a soutenu ce projet avec un montant de 125 000 €.

Adrien Dolimont, ministre wallon des Infrastructures sportives, se réjouit de l’aboutissement de ce projet: "La Wallonie est très fière de pouvoir contribuer à ce projet à hauteur d’un montant de 590 000 €. C’est un projet qui est coconstruit et qui sert la société."

De son côté, Christophe Dister, le bourgmestre de la Hulpe en profite pour rappeler qu’il existe un Conseil consultatif de la personne porteuse de handicap, invitant Hocus Pocus à les rejoindre.

Cela ne s’est pas construit du jour au lendemain, ce furent cinq années d’investigations, de travail, de récolte de dons pour compléter le financement obtenu. Mais ils y sont arrivés.

Hocus Pocus a pris vie dans l’ancienne chapelle désacralisée de l’ancien couvent des Sœurs du Saint-cœur de Marie dont les grands vitraux anciens ont été restaurés et inclus dans le double vitrage.

Les grands vitraux anciens ont été restaurés et inclus dans le double vitrage. ©ÉdA

Les deux grands vestiaires sont équipés de tables de change et connectés au bassin par un système de rails fixés au plafond pour transporter les personnes qui en ont besoin via un hamac suspendu dans l’eau d’une température de 32°. Le bassin d’une superficie de 40 m2 et d’une profondeur de maximum 1,30 m est muni d’un système jacuzzi et de jets d’eau. Par ailleurs, un jeu de lumières apaisantes conforte l’aspect bien-être.

Une quinzaine de groupes issus d’écoles et de centres spécialisés y trouve son bonheur chaque semaine.

Les fondateurs du projet souhaitent qu’un maximum de personnes concernées puisse en profiter. Pour vous y rendre, prenez contact avec l’association.

Informations: www.hocuspocus-asbl.be