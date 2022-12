Une qualification des Belges ? Michel De Wolf n’y croit plus vraiment

Votre meilleur souvenir ?

Certainement. Malgré l’élimination contre l’Angleterre, cette Coupe du monde reste mon meilleur moment avec les Diables. Je pense que la Belgique avait alors la meilleure équipe qu’elle ait jamais eue.

C’était l’époque des Preud’Homme, Gerets, Ceulemans, Scifo, Grün, Wilmots,… Plus forte que la génération « dorée » actuelle ?

C’était différent. L’équipe belge d’aujourd’hui est une génération magnifique mais dont tous les joueurs évoluent à l’étranger. Il y a trente ans, on jouait tous en Belgique. Il y avait bien Gerets qui était à Milan ou Pfaff qui jouait au Bayern mais le reste jouait en Belgique. Et la grosse différence est que les joueurs étaient plus intelligents et qu’on savait régler nous-mêmes nos problèmes sur le terrain. Quand des Gerets ou Ceulemans mettaient les choses au point, c’était clair. Maintenant, c’est le coach qui doit intervenir et on en parle plus en dehors que sur le terrain.

Comment suivez-vous cette Coupe du monde ?

Je ne la suis pas. J’ai juste regardé les matches des Belges. Je n’ai pas envie de m’y intéresser plus que ça car cette Coupe du monde ne se joue pas à un bon moment. J’ai mes occupations le soir et je ne regarde pas du foot en journée. Cela n’a rien à voir avec le politique ou d’autres raisons mais cela ne se fait pas d’arrêter les championnats pour les reprendre un mois plus tard après une Coupe du monde dont les joueurs reviendront fatigués. Il faut trois à quatre mois pour se remettre d’une Coupe du monde. Des équipes donnent plus de joueurs que d’autres à leur équipe nationale et cela fausse les championnats. Je trouve ça ridicule et inimaginable cette décision de disputer un Mondial maintenant mais l’argent en a décidé autrement.

« Ce qui se passe maintenant devait arriver un jour »

Pour en revenir à la Belgique, que pensez-vous de leurs deux premiers matches ?

Je n’en pense rien car ce que l’on voit maintenant devait arriver un jour et les problèmes remontent avant la Coupe du monde.

Je ne comprends pas comment certains joueurs font partie de la sélection, avec même des joueurs sans club ou qui sont blessés. Il y a des intérêts derrière tout ça et beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Jeudi, on va demander à Lukaku qui revient de blessure de tenir un match complet. Ce n’est pas normal mais c’est surtout dommage pour une telle génération qui va se retirer de partir comme ça.

À vous entendre, vous n’y croyez plus…

Quand on est aussi mal, c’est difficile d’y croire. D’autant plus que la Croatie n’est pas une équipe facile à jouer.

« La Belgique a déjà eu sa période de chance »

Lors de votre Coupe du monde au Mexique, les débuts furent aussi difficiles avec une qualification pour les huitièmes de finale arrachée sur le fil parmi les meilleurs troisièmes de groupes…

Il faut toujours avoir une dose de chance dans une Coupe du Monde. Au Mexique, on l’a eue après les premiers matches, pas au début. Ici, la Belgique l’a déjà eue contre le Canada. Un brin de chance ne reste jamais. Maintenant, tout est toujours possible. J’espère que la Belgique gagnera et passera mais il faut du changement pour que ce soit le cas et je ne vois pas lesquels sont possibles tellement il y a du non-sens dans la sélection.