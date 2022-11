La Hulpe : l’atelier de Marie Dupont, c’est sa bulle de bien-être

Suite à ces formations, la créatrice lance Mariposa. Un nom qui n’a pas été choisi au hasard. "On retrouve cette consonance hispanique et une partie de mon prénom. Mariposa signifie “papillon” en espagnol. Tout ce que je fais est toujours très léger, aérien et inspiré par la nature, donc je trouvais que ça reprenait assez bien les trois sources."

La créatrice souhaite aussi que ces bijoux "soient portables au quotidien, pratiques, confortables, et soulignent la féminité". Pour elle, il est en effet important qu’ils mettent en valeur la femme qui les porte.

Tout est réalisé par Marie, dans son atelier à La Hulpe. Indépendante, elle ne se destinait pas à ce mode de vie. "Je viens d’une famille classique avec des parcours tout à fait standards. J’ai vraiment sauté dans le grand bain pour me faire une idée de ce que représentait l’entreprenariat créatif et comprendre comment rebondir et vivre d’une passion. Ça a été un apprentissage total." Ses débuts ont d’ailleurs été "très questionnants". "Il faut se faire sa place, savoir vers qui se tourner, vers quel créneau s’orienter. Il y a aussi beaucoup de remises en question sur le faire-valoir de son activité." Au fil du temps, l’entrepreneuse a d’ailleurs diversifié son offre, en proposant des créations sur mesure (en plus des collections), mais aussi des ateliers découverte et des stages de bijouterie.

Transmettre

Un projet né suite à la demande de connaissances qui voulaient réaliser leurs alliances. "Ils m’ont dit que c’était une expérience fabuleuse, sourit Marie. Je me suis rendu compte que je n’étais pas mauvaise pédagogue, loin de là." Elle lance ensuite des stages, pour professionnels et amateurs. "Certaines personnes venaient plutôt pour la découverte, pour voir l’envers du décor. Beaucoup participaient aussi dans un but thérapeutique. C’est important de voir qu’on est capable de réaliser des choses magnifiques sans pour autant devoir se lancer dans des années d’étude."

Au fil des années, la créatrice a vu un intérêt grandissant pour le local et l’artisanat, d’autant plus avec la période Covid. "Il y a une nette valorisation des métiers de l’artisanat qui étaient un peu poussiéreux auparavant." Un changement de mentalité "réconfortant" pour la créatrice. "Ça apporte beaucoup de réconfort sur la valeur qu’a notre savoir-faire, la valeur de notre créativité aussi. Ça a un côté hyper valorisant." Ses bijoux, Marie Dupont les vend sur son web shop, dans son espace vente accessible sur rendez-vous, ainsi que lors de marchés de créateurs et foires d’artisans.