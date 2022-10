La Commune de La Hulpe porte un projet de près de 50 appartements en plein centre

BPost avait en effet mis en vente publique son bureau de poste car, la partie tri allant se faire ailleurs, elle n’a plus besoin d’un si grand espace.

Le site a donc été racheté par la Commune. Et sa volonté est d’y construire un ensemble d’une cinquantaine d’appartements dont cinq avec jardins privatifs avec l’objectif de permettre à des jeunes familles et/ou des familles monoparentales de s’installer à La Hulpe. "Attirer une population plus jeune est une nécessité. La Hulpe est une commune où le prix des logements est très cher, reconnaît le bourgmestre Christophe Dister (MR). Nous souhaitons donc offrir à des jeunes couples la possibilité de devenir propriétaires."

Certains appartements seront vendus à un prix inférieur à celui du marché

Comment ? "En nous calquant sur le modèle de l’APIBW (l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon) en vendant certains biens au prix du marché et d’autres à des prix plus bas que le marché mais soumis à certaines conditions (NDLR : âge, revenus, pas déjà propriétaire, par exemple) ."

Une esquisse du projet. ©ADE

Une partie des appartements devrait être conservée par la Commune pour les louer à un prix modéré. Mais les autorités communales ne savent pas encore dire combien de logements seront mis en location, l’idée étant que le projet s’autofinance.

Car le bourgmestre l’assure, "ce projet ne coûtera pas 1 € à la Commune. Son budget est estimé à plus ou moins 13 millions €, achat du bureau de poste et de la maison située à côté du site de la poste compris, soit plus que le budget annuel de la Commune qui s’élève à quelque 12 millions €. Mais le projet va s’autofinancer."

Une crèche, un dojo, un espace public numérique

En outre, explique Christophe Dister, des espaces polyvalents seront créés. Il est ainsi prévu qu’une crèche communale de 35 places s’y installe. Une demande a été introduite dans le cadre du dernier Plan Cigogne. Le club de judo, pour l’instant dans les caves de l’école des Colibris, y aura son "dojo" tandis qu’un espace public numérique devrait aussi y voir le jour.

Voici un plan global du projet qui doit être affiné. Au total, une cinquantaine d’appartements devrait être construite. ©ADE

Dans les sous-sols, la Commune disposera de locaux de stockage, à la fois pour y déposer ses archives, à la fois pour les mettre à disposition des associations locales pour leur matériel.

Enfin, toujours en sous-sol, une centaine de places de parkings publiques gratuites sera aménagée, de quoi "soutenir le commerce local. Selon une enquête qu’on a réalisée, il manque de places de stationnement. Ce projet permettra de répondre à cet enjeu car on tient à notre identité de commune commerçante, relève le bourgmestre. Cela devrait aussi nous permettre de redessiner la rue des Combattants entre l’école et la maison communale, en supprimant, peut-être quelques places pour plus de convivialité pour les piétons, pour aménager des places de parking vélo, ce qui n’existe pas actuellement et pour installer des plantes dans le cadre de notre volonté de reverduriser le centre. Nous voulons aussi réaménager le parc Castaigne."

Deux espaces verdurisés sont d’ailleurs prévus dans le projet, un à front de rue, l’autre en intérieur d’îlot.

Mais il n’y aura pas de commerces au rez-de-chaussée comme cela avait un temps été imaginé. Pas plus qu’une extension de l’école communale Les Colibris. Mais un projet de rénovation en profondeur de cette école plus que centenaire est dans les cartons.

Pour concevoir ce projet sur le site de la poste, c’est le bureau d’architectes ADE, de Watermael-Boitsfort, qui a été retenu par la Commune, qui est accompagnée par une commission composée d’experts et de membres du conseil communal, parmi les trois propositions reçues après marché public.

La poste installée à la gare ?

Désormais, le projet doit être affiné - un des bâtiments devrait disparaître au profit d’un des espaces verts cités plus haut - et ADE devrait introduire la demande de permis en janvier.

Si tout va bien, le chantier pourrait débuter fin 2023, début 2024.

Et le bureau de poste dont le bâtiment sera détruit, où s’installera-t-il ? C’est encore en suspens, mais une des pistes envisagées est qu’il s’installe dans la gare de La Hulpe actuellement vide. Une chose est en tout cas sûre : un bureau de poste doit rester dans la commune.