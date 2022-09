Couper l’éclairage public, un danger pour les bourgmestres ?

"Le contrat (de fourniture d’électricité) à prix fixe des Communes se termine à la fin de l’année. On estime que, pour l’année prochaine, le coût de l’éclairage public va être multiplié par cinq. Pour La Hulpe, on prévoit de passer de 108 000 € à 550 000 € pour l’année. C’est impayable. D’autant plus que ce n’est pas le seul poste à augmenter. Nous devons faire face, dans le même temps, aux indexations des salaires du personnel communal."

La Commune de La Hulpe a un budget annuel qui tourne aux alentours de 12 millions d’euros. Autant dire qu’une augmentation de plus de 400 000 € des charges d’électricité ne passera pas inaperçue. D’autant moins que l’éclairage public n’est pas le seul poste "énergie" du budget communal. "Nous allons agir à tous les niveaux: sur le chauffage, sur l’éclairage des bâtiments. Mais nous voudrions aussi pouvoir agir sur l’éclairage public."

Impossible de couper l’éclairage de façon ciblée

ORES, qui gère l’éclairage pour le compte des Communes a prévenu: couper l’éclairage public n’est pas possible de façon ciblée. L’extinction des feux peut se faire par blocs au départ d’une cabine. Pas par rue, et encore moins par points lumineux.

Mais il ne s’agit pas là du seul obstacle. Le second est plus périlleux à franchir pour les bourgmestres: "ORES nous a signalé que notre responsabilité pénale, en tant que bourgmestres, pourrait être engagée si nous laissions l’éclairage éteint, rapporte Christophe Dister. En gros, si l’éclairage est disponible, on devrait l’utiliser. Cela me semble curieux quand on voit qu’il est possible d’éteindre l’éclairage sur les autoroutes. Je pense qu’il serait utile de vérifier cet aspect juridique, que le ministre (des Pouvoirs locaux) Christophe Collignon puisse répondre à cette question: peut-on ou pas éteindre l’éclairage public ?"

Le bourgmestre de La Hulpe espère qu’un député wallon se fera le relais de cette inquiétude au parlement wallon.

La police devra veiller dans le noir

Si Christophe Dister venait à être rassuré à propos de la responsabilité civile, l’éclairage pourrait être coupé entre minuit et 5h dans sa commune. "Nous travaillons avec la police de la zone pour que l’absence d’éclairage n’amène pas d’insécurité. Nous analysons cet aspect sécuritaire pour avoir une police très présente."