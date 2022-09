À partir du 21 octobre au 6 novembre en semaine et du 12 novembre au 11 décembre les week-ends, les curieux pourront arpenter la forêt pour une expérience sensorielle unique.

"On veut offrir quelque chose de féerique. Un moment d’échappatoire qui est à la fois aussi un moment de détente. Et puis le fait d’aller dans un décor extérieur, c’est encore un charme différent que d’aller s’asseoir dans une salle", lance Manu Braff, le co-créateur de l’événement.

Grâce à plus de 20 000 led basse consommation et 1 200 projecteurs, le parcours féerique s’étendra, comme lors de l’édition précédente, autour du lac. Mais cette année, le Château sera aussi mis en valeur en l’incluant cette fois-ci dans le parcours avec une projection en mapping et réalité augmentée. "On a été un peu plus loin dans le délire", s’amuse Manu Braff.

Une histoire féerique… et une BD

Pour cette deuxième édition, l’histoire derrière la scénographie spectaculaire plongera le spectateur dans un enchantement qui a eu lieu dans la forêt et sur le lac provoqué par une bande de trolls.

"Les méchants trolls ont donc jeté un sort sur les lieux. Au niveau du château, il y aura donc une grande lutte entre le dragon bienfaisant de la forêt et l’énergie créative des trolls."

Pour l’occasion, les créateurs de Lanterna Magica ont voulu aller encore plus loin en proposant une bande dessinée sur l’histoire contée sur le parcours. "On s’amuse toujours à chercher une histoire intéressante, qui sait se marier avec les lieux et dans laquelle on trouve assez de vecteurs créatifs. La BD, c’est aussi la traduction de ce qu’on a fait. C’est très gai d’aussi voir l’histoire en images."

Une bande dessinée qui sera donc mise en vente sur place.

En pratique

Les tickets sont disponibles sur le site de l’événement. Le tarif est de 19 € pour les adultes et 15 € pour les enfants, seniors et PMR. Mieux vaut réserver au plus vite, puisque Manu Braff indique que les places seront limitées par rapport à la première édition. La raison ? Les perturbations liées aux travaux sur la chaussée de Bruxelles, qui longe le parc du Château de La Hulpe et qui sera en sens unique en direction de Bruxelles.

"Il est donc important que le public se renseigne avant de partir et qu’ils préparent le voyage, l’endroit où ils vont se garer, etc.", conclut le co-créateur de Lanterna Magica.

https ://lanternamagica.be/fr