SÉRIE D’ÉTE | Son Brabant wallon: Adrien Devyver et ses pépites

Au restaurant: «Chez Clément, pour l’ambiance et aux Terres d’ici, en famille»

Terres d’ici, à La Hulpe.

"Si je recevais un ami pour les vacances, je l’emmènerais d’office Chez Clément, à La Hulpe. C’est un endroit où on va souvent manger avec les potes et où on se marre bien. En fin de soirée, il y a une ambiance très sympa.

Pour un lunch, j’épinglerai les Terres d’ici, à La Hulpe aussi. C’est un endroit inattendu que j’ai découvert il y a un an quand j’allais chercher des plantes à la pépinière qui fait partie du projet. Le chef, un Français d’origine, y a développé un resto plutôt bistronomique qui fonctionne en quasi-autonomie grâce aux six hectares de sa production maraîchère. Le lieu est ressourçant, situé en lisière de forêt de Soignes, et idéal aussi pour les enfants car il y a des chèvres et autres animaux."

Faire du tourisme: «Le château de La Hulpe et le domaine Solvay où je suis tout le temps»

Au domaine Solvay.

"Je ne vais peut-être pas être original mais le château de La Hulpe est pour moi est lieu somptueux et incontournable de la région. J’y suis tout le temps pour des balades à vélo. J’aime bien juste m’y poser pour prendre le temps ou m’y promener avec mon fils et ma femme. Ce parc plonge les promeneurs dans des univers différents, c’est très dépaysant. La Hulpe est une terre de sculpteurs et plusieurs œuvres sont à découvrir dans le parc Solvay pour ceux qui aiment la culture. Évidemment, je pense aussi à Jean-Michel Folon qui est un des plus grands artistes que la Belgique ait connu. C’est une chance que son musée soit situé là."

En concert: «Le Rideau Rouge et le Toots Jazz festival»

L’espace Toots, à La Hulpe.

"J’allais très souvent en concert quand j’étais jeune notamment au Rideau Rouge qui est un endroit super agréable. Mais avec l’âge (rires), je n’aime plus trop ça. Je n’aime pas le monde, je me sens vite oppressé et la musique va trop fort! Je préfère écouter de la musique chez moi. Il y a un événement que je ne manque par contre pas, c’est le Toots Jazz Festival qui se déroule dans une ambiance bien conviviale.

Et alors, j’emmènerais sans hésiter l’ami qui me rend visite à l’espace Toots, c’est un lieu fascinant où sont retracés les grands moments de la vie de Toots Thielemans. Ils proposent également pas mal de concert jazz."

Boire un verre: «Le Yacht Club pour un barbecue sur l’eau avec les amis»

Les barges cocobo.

"Le Yacht Club, situé sur le lac de Genval, est un lieu que je ferais d’office découvrir à un ami. D’abord parce que c’est un endroit joli et hyper tendance. Ensuite parce qu’ils proposent des barges cocobo, en bois, à la location pour organiser un apéro sur l’eau ou un barbecue au milieu du lac. Pour peu qu’il y ait un peu de soleil, c’est une activité marrante à faire entre amis. Le lac est aussi un endroit très appréciable en famille. On peut louer des pédalos, des kayaks et des paddles et boire un verre après sur une des nombreuses terrasses que l’on trouve aux alentours."

En promenade: «L’est du Brabant wallon où j’aurais aimé m’installer»

Promenade à vélo dans l’est du Brabant wallon. ©ÉdA

"En tant que grand fan de vélo, je suis un inconditionnel de ce côté-là du Brabant wallon. Je fais des promenades VTT à Incourt, Sart-Risbart, Dongelberg… on y trouve des champs à perte de vue et ça me dépayse pas mal. En général, nous partons le dimanche matin avec des potes pour des balades de 50 kilomètres.

J’apprécie aussi tout particulièrement le bois de Meerdael, près de Beauvechain. C’est une région où j’aurais bien voulu habiter un moment mais ma femme ne voulait pas (rires)!

Un autre endroit où je me promène beaucoup est l’abbaye de Villers-la-Ville, il y a tout un parcours balisé et des courses réputées à découvrir à vélo."

Faire du shopping: «Le rêve en bouteille et le fromager du Solitaire, un incontournable»

Le rêve en bouteille.

"Depuis que L’esplanade a ouvert, j’y vais de temps en temps parce que c’est vrai que c’est un endroit où tout est à disposition. Après, j’essaye d’être attentif aux commerces locaux donc il y a un magasin où j’aime bien aller, c’est Le rêve en bouteille dans la rue principale, à La Hulpe. C’est un magasin de vêtements assez sympa et j’y trouve souvent de quoi faire plaisir à mon épouse.

Côté épicerie, j’adore le Solitaire, c’est un fromager situé à Lasne qui propose un assortiment de produits belges, français, suisses… c’est toujours très frais et le personnel est toujours de très bon conseil."