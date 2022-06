Les 24, 25 et 26 juin, ce sera le "Jazz Village Tour" dans son petit village de La Hulpe. La commune lui rend hommage avec des concerts organisés dans sept restaurants/lieux gourmands ainsi que sur la place communale, à l’académie et à l’Espace Toots.

Vendredi 24 juin soir, ce sera The Soul Quintet au "13"; Renaud Dardenne et Benjamin Clément chez Terres d’ici; et Bécassine chez Ernest.

Samedi 25 juin, au Schievelavabo, le duo Sousa Schleb accompagnera le lunch; suivi à 17h30 de l’harmoniciste Kenzo Nera & Joel Rabesolo à l’Espace Toots. Ils rendront un hommage intimiste au répertoire de Toots, en mêlant swing, be-bop, musique brésilienne, musiques de film et ballades nostalgiques. Concert gratuit, mais il est conseillé de réserver au 02653 05 75.

En soirée, concerts d’ Elly et Lulu au DOK’s, et de Renaud Dardenne et Alexandre Tripodi au Saisonomy by Alain Morillon. Sans oublier la soirée, organisée par Pascal Mesmaeker (gratuit, réservations au 0473 93 14 43 ou pascal.mesmaeker@gmail.com) à la terrasse du club de foot de La Hulpe, avec le JD’s quartet et ses invités.

Le dimanche 26 juin , portes ouvertes à l’Académie de musique de La Hulpe avec, à 16h, un concert d’Olivier Poumay, professeur d’harmonica à l’Académie de musique.

Le week-end se terminera le dimanche à 17h30, avec le concert du West Music Club, big band dirigé par Richard Rousselet sous les tilleuls de la place communale. Le West Music Club rencontre Chrystel Wautier, une grande chanteuse de jazz de niveau européen. Elle évoque les divas, mais surtout, elle apporte sa personnalité, sa voix, son feeling. Un plaisir offert et sans réservation préalable requise.

www.lahulpe.be