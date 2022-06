Les balles de tennis s’usent rapidement, on en consomme beaucoup, et le tennis est d’ailleurs considéré comme l’un des sports les plus polluants au monde. Face à ce constat, les jeunes Brabançons Antoine Wouters (Mont-Saint-Guibert), Grégory Merguerian (Rixensart) et Maxime Sohet (Ottignies-Louvain-la-Neuve) cherchent à prolonger la durée de vie des balles.

Maintenir les balles sous pression

Leur innovation a été présentée le 2 juin lors d’un afterwork au Tennis Club La Hulpe. Au programme, match d’exhibition et collecte de balles suivis d’une soirée. L’objectif était de récolter des fonds sous forme de précommandes pour lancer la première série de production du tube de balles estampillé Bounce.

Dans un tube de balles habituel, neuf et scellé, les balles sont protégées par un environnement pressurisé, ce qui assure leur conservation. Dès que le tube est ouvert une première fois, cet environnement pressurisé disparaît. Les balles de tennis perdent alors de leur qualité non seulement lors des parties, mais aussi parce qu’elles ne sont plus maintenues sous pression une fois qu’elles sont remises dans le tube. Elles s’usent ainsi rapidement, en à peine trois ou quatre séances de tennis.

Un tube avec pompe

Pour pallier ce problème, Bounce propose un tube incluant une pompe, permettant de recréer un environnement pressurisé. Grâce à ce système, la durée de vie des balles de tennis, mais aussi de padel, serait multipliée par cinq.

Bounce propose également, à l’intention des écoles de tennis, des compartiments sous pression pouvant contenir jusqu’à 400balles.

Antoine, Gregory et Maxime se sont lancés en 2019. Au départ, ils commercialisaient en Belgique une marque française de tubes en bénéficiant d’une licence exclusive de distribution. Ce produit manquant de qualité, ils ont décidé de lancer leur propre tube. Leur incubation par Decathlon pendant quatre mois, entre fin 2020 et début 2021, les a aidés à développer un plan financier pour trouver des investisseurs. Une première levée de fonds a été opérée dans la foulée et fin 2021, le tube Bounce voyait le jour.

La première série de production sera lancée à la suite du crowdfunding lancé au début de ce mois de juin et atteindra un peu plus de 1000 tubes. A priori, la production se fera en Europe.