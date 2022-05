"C’est une grande première pour nous, et nous espérons pouvoir réitérer ce rendez-vous chaque année et faire grandir le projet , explique Sarah Wagschal, l’une des locomotives de ce collectif qui rassemble des familles d’accueillants de migrants, mais aussi des bénévoles en tous genres. Il y a environ 70 nationalités à La Hulpe, cela représente une richesse culturelle que tout le monde ne mesure pas. C’est pourquoi nous avons imaginé un programme en ce sens."

La Journée internationale du Vivre-ensemble avait lieu le 16 mai, et c’est dans ce cadre qu’aura lieu cette organisation. Néanmoins, les festivités ont été reportées, afin d’échapper aux traditionnels – et nombreux – rendez-vous du mois de mai, tels que fêtes de famille et fancy-fair d’écoles.

C’est avec du football que le collectif citoyen a eu l’idée de commencer l’après-midi.

"Parce que c’est rassembleur, c’est aussi un sport universel et connu dans une majorité de cultures" , poursuit Sarah Wagschal qui précise qu’un stand de l’ASBL La Hulpe for Migrants sera monté aux abords des terrains afin d’informer de leurs actions.

Ce tournoi de foot interculturel aura donc lieu de 15h à 18h, pour tous les joueurs à partir de 6 ans jusque 99 ans (matches d’environ 30 minutes).

De la cuisine des quatre coins du monde

Ensuite, parce que le sport, ça creuse, de 18h à 20h, un buffet "Cuisine du monde" sera proposé avec des animations pour enfants. On y trouvera des petits plats cuisinés par des La Hulpois d’origines variées, dans le but de faire découvrir leur culture culinaire. On y trouvera des plats traditionnels chinois, afghans, éthiopiens, ukrainiens, polonais, érythréens, anglais…

Les prix varient de 2,5€ à 5€ par plat dégusté.

Enfin, à 20h est prévue la projection du film documentaire "Nous Tous", de Pierre Pirard (VF sous-titré en anglais). Un tour du monde des initiatives qui promeuvent le vivre ensemble. Grâce à des récits glanés aux quatre coins de la planète, et pointant des projets de réconciliation innovants, le Bruxellois Pierre Pirard propose de voir émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire de demain… en espérant qu’il soit harmonieux. Entrée gratuite.

Pour ceux qui sont intéressés, le film est également visible et en diffusion gratuite jusqu’au 22 juin, sur le site: https ://www.noustous-lefilm.be/le-film

Le samedi 28 mai, au club de foot de la Hulpe, av. Soyez

Inscriptions au tournoi de foot par email à jivep.lahulpe@gmail.com. Les équipes seront formées sur place. Plus d’infos sur Facebook: https ://fb.me/e/2yN8Ndn0B