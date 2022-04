Tribunal correctionnel: acquittement dans les suites judiciaires d’une séparation houleuse

ValérieK. 48ans, de La Hulpe, est gérante de Fox Investments qui met à sa disposition une VWMultivan qu’elle doit restituer quand elle n’en aura plus l’usage ou quand la société prendra la décision de la lui retirer. Le 23 novembre 2018, l’assemblée générale décide de nommer un cogérant et précise que les cogérants devront agir conjointement. Or, le 1erjanvier 2019, la précitée se facture le véhicule au prix de 14900€ sans que le cogérant ne soit mis au courant.