Géry Van Parijs (Intérêts Communaux) a assuré la présidence du CPAS la hulpois durant de 1994 à 2006 mais il a été membre du Conseil de l’Aide Sociale de la commune pendant 18 ans. Dans sa carrière professionnelle, il a été conseiller juridique à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Il fut aussi le fondateur de la MJ de Rixensart, commune dont il est originaire et a quitté la vie politique en 2017 pour raisons de santé. Il a alors été remplacé par Alex Delobbe.

Ancien bourgmestre, Philippe Leblanc saluait alors un compagnon politique de vieille date au sein des Intérêts Communaux: "Un grand président de CPAS, une remarquable figure politique, toujours au service des gens sans en attendre le moindre retour. Merci Géry pour tout ce que tu as fait…"

Géry Van Parijs était aussi connu pour avoir maintes fois incarné en tant que passionné du monde du cirque le clown Koko, ou encore chaque fin d’année un Saint-Nicolas plus vrai que nature descendant d’un hélicoptère qui se posait devant les enfants bouche bée sur les terrains de sport de l’avenue Soyer.

«Il a marqué la vie de notre village pendant plus de 30 ans»

"Président Honoraire du CPAS dont il fut le présidentdurant12 ans, homme de droit, de culture, de spectacle, de cirque, il a marqué la vie de notre village pendant plus de 30 ans souligne Alex Delobbe, conseiller CPAS de La Hulpe . Il s’est assuré durant tout son exceptionnel mandat que les personnes en difficulté ne soient jamais laissées de côté. Il a animé des générations d’enfants du Village avec son spectacle de St Nicolas ou en visitant les plus précaires dans son costume du grand Saint. Homme de qualité il a consacré une part importante de sa vie à la chose publique, sans jamais que des questions de politique politicienne ne change quoique ce soit à son souci d’avoir une égale considération pour tous. Nous pleurons un grand homme, un ami, qui entre dans l’Histoire de notre Village pour ne pas y être oublié. Toutes nos condoléances à Geneviève son épouse son frère et sa famille."

Ses obsèques sont prévues ce mercredi 27 avril à l’église Saint Nicolas de La Hulpe.