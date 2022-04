Créatrices, entrepreneuses: Alexandra et Catherine se sont lancées dans la carterie événementielle

"On remarque, surtout pour les mariages, une envie par rapport à ces cartons personnalisés. Les faire soi-même prend énormément de temps, demande des compétences artistiques, il ne faut pas le nier", confie Alexandra.

Toutes deux jeunes mamans voulant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les associées décident de répondre à cette demande en créant leur société.

"Avec le Covid, on a réalisé que reprendre un job en tant qu’employée, c’était compliqué. C’est difficile de pouvoir faire la part des choses correctement et surtout de pouvoir être satisfaite de soi-même autant au niveau privé que professionnel. On s’est dit: on se lance à deux et on voit ce que ça donne."

Ça, c’était donc il y a 6 mois. Épisode naît et les deux entrepreneuses se spécialisent dans la papeterie événementielle et privée. L’objectif? Proposer des créations sur-mesure et qui ressemblent à leurs clients. Un métier qui crée à la fois l’humain et le créatif, deux éléments très importants pour elles.

" On est aussi toutes les deux très émotionnelles. Donc pouvoir partager des moments uniques avec des couples, des familles, c’est vraiment gai. On cible très vite les besoins de nos clients et on est rapidement sur la même longueur d’onde pour élaborer quelque chose qui va être à leurimage."

Via une amie commune

Avant de s’associer, Catherine et Alexandra se connaissaient via une amie commune. C’est cette dernière qui les a fait travailler ensemble.

"Au fur et à mesure de parler avec nous et de voir nos schémas de vie quotidienne, elle a réalisé qu’on était sur la même longueur d’onde et extrêmement complémentaires dans nos compétences. On a été au resto toutes les trois et l’idée est née."

Indépendantes chacune de leur côté, elles ont donc décidé de s’associer."D’autant plus qu’aujourd’hui, partager un business avec quelqu’un, c’est indispensable selon moi. J’ai fait les frais d’être seule pendant 4 ans quand j’ai lancé une autre entreprise et c’était extrêmement compliqué."Surtout qu’entre elles, ça "

matche" complètement.

" De temps en temps, on se demande mutuellement si tout va bien, on fait notre petit conseil d’administration entre copines… et on est toutes les deux épanouies. C’est hyper important pour pouvoir continuer, avoir des objectifs et être sur la même longueur d’onde par rapport à l’avenir. On avait élaboré un plan financier avec notre comptable, des objectifs et un super challenge. Il se trouve qu’on l’a vu il y a deux mois et il est super fier de nous. Il a dit qu’on était sur la bonne voie."

Passionnées par leur métier, les associées sont aussi heureuses de participer"à des petits moments de bonheur" avec leurs clients.