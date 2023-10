Jodoigne: "Se méfier de la propagande de guerre !"

Marc Grégoire, l’un des professeurs d’histoire de l’athénée, a suivi en 2022 une formation durant laquelle l’exposition, sous la direction de l’historienne Anne Morelli, était présentée au corps enseignant. "Je me suis dit que cette exposition était susceptible d’intéresser mes élèves, dit Marc Grégoire. Et, comme elle est itinérante, l’athénée a profité de l’occasion."

Il est allé plus loin encore, mais cette fois en invitant des formatrices du Centre d’autoformation et de formation continuée à éclairer durant trois jours les élèves de 5e et 6e, option "Histoire". L’étape suivante a été confiée à ces mêmes élèves: par petits groupes, ils ont pris la parole devant toutes les classes de l’athénée pour les guider devant les affiches et slogans de l’exposition.

Le jour de notre passage, la mission d’informer les autres élèves avait été confiée à Clarisse Douchy, Lùpita Hevia-Carretero et Thyl Dethier-Pétré. Un trio qui s’en est fort bien sorti, réussissant à captiver leurs condisciples âgés de trois ans de moins. Lùpita, 17 ans: "Je voulais que mes explications soient claires. Après, il faut vaincre sa timidité, mais quand ce cap est passé, c’est assez facile, puisqu’il y a certaines indications sur les panneaux. Ce sont autant de points de repères".

"On a beaucoup appris"

Comment ceux qui ont découvert l’exposition pour la première fois ont-ils réagi ? Maël Conté, 15 ans, en 3e Technique de qualification: "C’est d’autant plus intéressant que quand on écoute les informations à la télévision, on parle de l’Ukraine, d’Israël ou de la Palestine. Or il y avait un panneau qui reprenait ces pays. La morale de tout ça ? Surtout se méfier des bonnes images que la propagande diffuse. Il y a beaucoup de mensonges".

Lilou Janssens, 15 ans, est d’accord: "Il faut constamment faire attention à ne pas se laisser mener par le bout du nez, dit-elle. Ce n’est pas parce que certains sont au pouvoir que ce sont des gens bien".

Chaïma Arkoub, 15 ans, ajoute son grain de sel: "Comme ce sont des élèves qui expliquaient aux élèves, c’était compréhensible. On a beaucoup appris".