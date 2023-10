La province du Brabant wallon donne les clés pour les marchés publics: oui, on peut se simplifier la vie

Ces séances s’adressent aux artisans, artistes ou entrepreneurs qui souhaitent collaborer avec le Brabant wallon, répondre à des marchés publics et booster leur business, mais craignent la lourdeur des démarches administratives. Sophie Keymolen (MR) et Isabelle Evrard (PS) étaient présentes, accompagnées de Christel Mosur, qui est juriste spécialisée en marché public.

Le but ? Découvrir les clés pour devenir prestataire pour le Brabant wallon, les opportunités offertes par les marchés publics et comment y répondre concrètement. L’occasion aussi d’échanger avec d’autres entrepreneurs. "La Province du Brabant wallon, c’est: 10 700 000 € de commandes par an. Cela représente 4 600 commandes annuellement dans des secteurs très variés !", indique Sophie Keymolen.

Le Brabant wallon se veut un espace qui permette aux opérateurs de toutes formes de se rassembler afin de développer des synergies et favoriser la croissance. "L’objectif ici est de donner spécifiquement les infos aux entreprises sur les procédures de marchés publics, comment fonctionne une administration et comment une entreprise peut faire son business avec une administration publique. Oui on peut se simplifier la vie."

Parmi les entreprises présentes mercredi soir, des profils très variés comme Laurent Lallemand du réseau Made in Local, Étienne Goffin de Holding Cronos Wallonia ou encore Le Domaine des Lowas.

Pour Laurent Lallemand, l’initiative était intéressante. "Cela permet en effet de comprendre mieux le processus, de voir que c’est probablement plus facile qu’il n’y paraît, mais aussi que les marchés publics peuvent aussi s’adresser à de petits indépendants ou PME, en fonction des besoins. Autre point intéressant, une plateforme existe et permet de se tenir informer bien plus facilement des opportunités. Et enfin, j’ai apprécié que la soirée permette de rencontrer des interlocuteurs décideurs, mais aussi d’autres entrepreneurs."