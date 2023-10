Jodoigne: un crowdfunding pour que la Fabrique développe ses bières et ses limonades

Ils ne manquent pas d’idées, Antoine de Barquin, Lloyd Reygaerdts et Lionel Van Cauwelaert. Mais voilà, alors qu’ils brassent et commercialisent depuis le début de cette année diverses bières, ils sont dans la nécessité de grandir, lisez de poursuivre leurs investissements. "Le succès de la brasserie des Tours et de la Fabrique a été au-delà de nos espérances, explique Lloyd. Nous sommes ravis, mais il est temps pour nous de franchir une nouvelle étape pour répondre à la clientèle."