Jodoigne : le Festival de la BD a cartonné

Le pari d’Olivier Crombag, organisateur du premier Festival de la BD à Jodoigne, qui s’est tenu ce samedi 7 octobre 2023 sur la Grand-Place, est réussi. Notre homme, qui est aussi libraire, peut se prévaloir d’un réel succès populaire: "Entre 900 et 1 000 personnes ont visité les stands. Tant du côté des visiteurs que des vendeurs de BD d’occasion et des 17 auteurs invités, je n’ai vu que des sourires et des signes d’appréciation".