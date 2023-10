Jodoigne : le conseil communal sera retransmis en vidéo à partir du mois de janvier

Une bonne nouvelle face à un constat des élus: si toutes les séances du conseil communal sont ouvertes au public au château Pastur, le nombre de citoyens qui y assistent est réduit à sa plus simple expression. "Avec une retransmission, sur le site de la Ville et non sur les réseaux sociaux, on espère un plus grand intérêt avec plus de transparence en tout cas." Reste à définir le budget pour permettre cette diffusion. Le débat sur ce point doit encore avoir lieu.