Jodoigne : Christophe Lacroix étrennera samedi sa baguette de chef

Christophe Lacroix n’est plus un inconnu sur la place de Jodoigne. Lui qui a dirigé des années durant la Royale Harmonie a franchi un cap en novembre 2022. Car reprendre la baguette du chef à la suite de Vincent Fontaine, à la Fanfare Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg, n’a pas été une sinécure. "Je me suis mis en tête de faire un certain nombre de nouveaux arrangements, dit-il, non seulement pour le concert annuel en costume de gala de ce samedi 14 octobre, mais pour ce que j’appelle de la musique de rue. Cela fait d’ailleurs partie de la vie d’une fanfare, les kermesses, braderies et autres foires au boudin. Là, il faut se mettre en phase avec le public. C’est ce que nous avons fait il y a une dizaine de jours à Jodoigne. Nous étions en polo jaune et jouions des airs connus de Joe Dassin ou Michel Fugain dans les rues."