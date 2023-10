Les éditeurs face-à-face au Festival du livre

Petit préliminaire: à l’heure de la déferlante d’images, de TikTok et du zapping, le livre a du mal à survivre. Cela ne signifie pas que la littérature est mourante.

Nathalie Urbain, des éditions Panthère: "Il ne faut pas le cacher, éditer consiste à combattre pour subsister." Gérard Adam, des éditions M.E.O: "Éditer est une passion. C’est aussi un sacerdoce." Et Justine Graide, des éditions Academia, d’ajouter que l’équipe de sa maison d’éditions se limite à trois personnes, d’où la nécessité d’une gestion pointue.

Si Academia publie avant tout des ouvrages de sciences humaines, M.E.O. se cantonne aux romans (une vingtaine par an), tandis que Panthère se partage entre le thriller, le drame psychologique et les livres pour la jeunesse. Chez Anne Libotte, aux éditions Entre 2 Pages, la littérature Jeunesse tient le haut du pavé, avec cette particularité essentielle: "Nous désirons qu’un livre soit beau, dit-elle, qu’il séduise l’enfant dès son plus jeune âge, par le texte et par l’image, et que les histoires lui donnent le goût de lire."

L’éclosion d’un livre n’est jamais banale. Nathalie Urbain: "Nos manuscrits, nous les recevons par mail au format WORD ou PDF. On retire le nom de l’auteur et on fait lire à notre comité de lecture, qui remplit une grille. On sait alors si on aime ou non. Un second comité de lecture prend le relais. Quand le livre a un potentiel, on prend contact avec l’auteur. L’étape est importante, surtout si on lui demande de retravailler son histoire."

Le Bruxellois Gérard Adam, en conclusion, livre un message d’espoir malgré le peu de reconnaissance qu’il connaît en Belgique: "L’étranger ne perd pas notre pays de vue. Nous vendons des livres dans des maisons qui ont quelquefois pignon sur rue très loin de chez nous. Un exemple: je viens de négocier avec les Chinois. Bizarrement, nous sommes même repérés par des maisons d’édition anglaises et italiennes. C’est un encouragement à la persévérance."